Sınıra komando sevkiyatı… Barış Pınarı harekatı başladı mı? Suriye operasyonu son durum nedir?

Barış Pınarı harekatı başladı m? Suriye operasyonu son dakika haberleri Türkiye’nin gündeminde. Gözler Fırat’ın doğusuna düzenlenecek ve terör koridorunu ortadan kaldıracak operasyon için çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’ye daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları düzenlemiş ve büyük başarılar kazanmıştı. Peki, Barış Pınarı harekatı başladı mı? Barış Pınarı ne demek? İşte Suriye operasyonuna ilişkin son gelişmeler…

Suriye operasyonu son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor… Barış Pınarı harekatı başladı mı? Terör koridorunu ortadan kaldırmak için Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi hazırlıklar sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yaparken, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü. Bölgede paniğe kapılan PKK'nın Suriye uzantısı YPG ise, sivil halkın şehirden çıkışını engelliyor. TSK ve ÖSÖ hazır bir şekilde talimatların gelmesini beklerken Barış Pınarı harekatı başladı mı? Barış Pınarı ne demek? İşte Suriye son dakika gelişmeleri…

ELLER TETİKTE! EMİR BEKLENİYOR…

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatla ilgili yaptığı 'hazırız' açıklamasının ardından Türk ordusu alarm durumunda. Şanlıurfa'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş sınır noktasındaki son durumu aktardı.

SINIR BİRLİKLERİNE KOMANDO SEVKIYATI

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviyeler sürüyor.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Kentte konuşlanan komando birlikleri hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Suriye sınırına doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

YPG'NİN HAİN PLANI DEŞİFRE OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Operasyonun önündeki siyasi engellerde kalkınca harekatın başlamasına çok az bir zaman kaldı.

Terör örgütü PKK/YPG, kapı kapı dolaşıp kendisine sahip çıkacak birilerini ararken, aynı zamanda halkın bölgeden çıkışına da izin vermiyor. Türkiye'ye karşı koyamayacağının farkında olan PKK, aldığı bu kararla olası operasyonda "siviller katlediyor" yalanını ortaya atıp dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışacak.

Öte yandan YPG'li teröristlerin kendi ailelerini bulundukları bölgeden dışarı çıkartarak daha güvenli bölgelere gönderdiği aktarılıyor. Örgütün bu işlemi araçlarına ABD bayrağı takarak geçekleştirdiği belirtiliyor.

Kendi aileleri dışındaki kimsenin kentleri terk etmesine müsaade etmeyen YPG'li teröristler, operasyon öncesi bölgeyi terk etmek isteyen diğer sivilleri ise zorla tutuyor.

Oysaki Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin operasyonunda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlik göstermişti. Meskun mahalllerde yapılan operasyonlarda siviller PKK tarafından kalkan olarak kullanıldı ve Türk ordusu sivillere zarar gelmemesi adına çok sayıda şehit verdi. Hatta bu durumdan kaynaklı operasyonlar uzadı ve dolayısıyla maliyet yükü arttı ama ona rağmen Türkiye ve TSK hiçbir sivilin zarar görmemesi adına dünyada hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdi.

6 ADIM İZLENECEK

Türkiye, Türkiye-Suriye sınırında ABD'nin desteğiyle güçlenen ve Suriye halkına adeta zulüm eden ve demografik yapıyı yok etmeye çalışan PKK'nın Suriye kolu YPG'yi, bu harekatla bölgeden atmayı ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesini de hedefliyor. İşte yapılacak bu operasyonlar ile ilgili diplomatik kaynaklar, altı temel adımın üzerinde duruyor.

Diplomatik kaynaklar, o adımları şöyle sıraladı:

1- Türkiye sınırını bütünüyle kontrol altına almak istiyor: ''Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu operasyon işgal amaçlı değil Türkiye'nin içeriye gelen terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapılıyor. Bir ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. Harekat kaynağını uluslararası hukukta tanımlanan haktan alıyoruz.''

2- Sığınmacı sorunu sadece bizim sorunumuz değil: ''Operasyonun bir başka amacı Suriyeli sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak. Böylece hem Dünya'ya tehdit eden mülteci akınına karşı rahatlama yaşanacak hem de alınacak ilave tedbirlerle Türkiye'de bulunan sığınmacıların güvenli geri dönüşü sağlanacak.''

3- Hedef asla Kürtler değil PKK, YPG, SDG ve onun devamındaki terör örgütleridir: ''Türkiye Suriye iç savaşında binlerce Kürdü de sığınmacı kabul etmiş ve büyük bölümü halen Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde barınmaktadır. Türkiye'nin hedefi kardeş olarak gördüğü Kürtler asla değil, tam aksine Kürtler için de bir tehlike olan ve ideolojik temizlik yapan PKK'nın devamındaki YPG terör örgütüdür. Kaldı ki Türkiye Suriye çözüm toplantılarında YPG dışındaki Suriyeli tüm Kürtlerin temsil edilmesi gerektiği fikrini net olarak ortaya koydu. Yeni Anayasa Komitesi'nin kurulma aşaması da bunun en somut örneklerinden biridir''

4- Suriye'nin toprak bütünlüğü gözetilecek: ''Türkiye başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği fikrini uluslararası tüm zeminlerde dile getirmektedir. YPG veya SDG Türkiye için ne kadar tehditse Suriye'nin toprak bütünlüğü için de bir o kadar tehdittir''

5-Operasyon başka ziyaret başka: Diplomatik kaynaklara göre Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatacağı Güvenli Bölge operasyonu takvimi ile Kasım ayında Washington'da gerçekleşecek Trump-Erdoğan görüşmesi tamamen birbirinden bağımsız. Kasım ayında Washıngton gerçekleşmesi beklenen görüşmede operasyon sonrasında ortaya çıkacak tablo, ABD'nin DEAŞ kaygısı ve ağırlıklı olarak güvenli bölge konuları masaya yatırılacak.

6-Tutuklu DEAŞ'lılar ne olacak: Halen SDG'nin kontrolündeki bölgede bulunan tutuklu DEAŞ'lıların koz gibi kullanılmasına karşı Türkiye, ABD'ye net bir öneri getirdi. Ankara, Washington'a ''SDG'den vazgeçin, DEAŞ ile mücadeleyi birlikte yapalım. Hem saha tecrübemiz var hem de gücümüz. Ayrıca SDG'den vazgeçilmesi durumunda SDG kontrolündeki tutuklu DEAŞ'lıların bulunduğu bölgenin de güvenliğini biz sağlayalım'' mesajını net ifadelerle aktardı. Almanya, Fransa ve İtalya vatandaşı DEAŞ'lılar mensubiyeti bulunduğu ülkeler tarafından istenmiyor. Türkiye Washington'a Avrupa ülkelerinin iadesini istemediği DEAŞ'lı teröristler için Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu bir mekanizmayla ortak bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.