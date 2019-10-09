İran ordusundan dikkat çeken hamle! Türkiye-Irak sınırında...
Giriş Tarihi: 09.10.2019
İran ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.İran ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi.
Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi.
Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.
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