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İran ordusundan dikkat çeken hamle! Türkiye-Irak sınırında...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019
İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE! TÜRKİYE-IRAK SINIRINDA...

ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi.

Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

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