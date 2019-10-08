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Suriye Milli Ordusu PKK/YPG için harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
SURİYE MİLLİ ORDUSU PKK/YPG İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Muhalif savaşçılardan oluşan Milli Ordusu, 'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri operasyon için Cerablus'tan harekete geçti...

'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla operasyon bölgesine doğru yola çıktı.

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİNDEN OPERASYON MESAJI

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı , askeri muhaliflerin Fırat'ın doğusuna yapılacak muhtemel operasyon için hazır olduklarını vurgulayarak, "Fırat'ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Afrin ilçesindeki Hamza Kuvvetleri'ne ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri muhalif grupların Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Suriye'de rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu () grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

İdris, Fırat'ın doğusundaki bölgelerin Suriye topraklarının bir parçası olduğunun altını çizerek, "Bu topraklar, PKK ve PYD'li terörist elebaşlarının büyük kısmını oluşturduğu SDG'nin kontrolü altında. Bu teröristler bölge halkını evlerinden etti. Bizim bu safhadaki görevimiz topraklarımızı işgal eden teröristleri defederek, yerlerinden edilenleri yeniden evlerine döndürmek olacak." diye konuştu.

Bölgede güven ve istikrar ortamını yeniden sağlamayı amaçladıklarını ifade eden İdris, "Terörist çetelerin bölgeden çıkarılması Türk kardeşlerimizle ortak hedefimizdir. Suriye'yi bölmek isteyen bu çeteler ayrıca Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını bozmayı amaçlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"OPERASYONA HAZIRIZ"

İdris, "Fırat'ın batısını DEAŞ teröründen özgürleştirdiğimiz gibi Fırat'ın doğusunu da terör çetelerinden kurtaracağız. Halkımız güven ve barış içinde yaşayacak. PKK, PYD çeteleri Suriye'yi bölmek ve Türkiye'nin de güvenliğini tehdit etmek istiyor." tespitinde bulundu.

ÖSO gruplarının birleşmesiyle hafife alınamayacak bir güç oluşturduklarını belirten İdris, "Milli Ordu olarak Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona hazırız. Planlarımız ve hazırlıklarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle bu operasyonda yer alacağız. Bu katılım bizim halkımıza ve dostlarımıza görevimizdir. Askeri grupların birleşmesi operasyon öncesi bize moral oldu." dedi.

Terör örgütü YPG/ işgali altına yaşamak zorunda kalan bölge halkına seslenen İdris, şunları kaydetti: "Fırat'ın doğusundaki bölge halkı, bizim vatandaşımızdır. Hangi etnik yapıdan olursa olsun onlarla gurur duyuyoruz. Hiçbir etnik yapı veya dini grup arasında ayrım yapmayacağız. Oradaki halkımıza, PKK ve PYD ayrılıkçı terör örgütlerinin DEAŞ'tan bir farkı olmadığını söylüyoruz. 'Ülkemizi bölmek için geldiler, her yeri yerle bir ettiler.' Bunu ifade ediyoruz. Bu örgütler bölgeyi yakmak isteyen yabancı güçlerin amaçlarını hayata geçirmek istiyorlar."

'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak.

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