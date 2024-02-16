CUMA HUTBESİ (16 ŞUBAT 2024) Cuma hutbesinde bu hafta hangi konu işlenecek? Cuma hutbesinin ana başlıkları neler?

Değerli Müminler!

Dünyamızı yangın yerine çevirmek isteyen siyonist zalimler tarafından, önce Gazze'de şimdi de göçe zorladığı Refah'ta Filistinli masumların, bebeklerin ve kadınların üzerine bombalar yağdırılmaktadır. Anlamı "ferahlık ve esenlik" olan Refah kentinde insan hakları, zulmün ateşinde yakılmaktadır. Annelerinin kokusuna doyamamış yavrular, yavrularının kokusuna doyamamış anneler şehit edilmektedir. Yalnızca bir şehir, bir toprak parçası değil, dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta insanlığın izzeti çiğnenmektedir. Can, mal ve namus dokunulmazlığı ayaklar altına alınmaktadır. Mazlumlara gönderilen insani yardımlara dahi engel olunmaktadır. Bununla birlikte zulüm, sadece Gazze ve Refah'ta değil maalesef Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde devam etmektedir.