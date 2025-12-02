02 Aralık 2025, Salı
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti! Detaylar A Haber'de

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti! Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 12:17 Güncelleme: 02.12.2025 18:06
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti! Detaylar A Haber’de

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet görüşme sonrası İmralı'dan döndü. Detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

Türkiye'de 40 yıllık terör sorunu için barış çabaları tüm hızıyla sürerken yeni gelişme yaşandı.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI YOLUNDA

İMRALI'YA ZİYARET
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti" denildi.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

"PAYLAŞACAKLARI MESAJLAR ÖNEMLİ OLACAK"
Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle: "İmralı heyeti Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşuyor ve şu anda İmralı'ya doğru yola çıkmış vaziyetteler. Abdullah Öcalan'la görüşecekler. Biliyorsunuz, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde de AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin komisyon... Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu üyeleri Öcalan'la görüşmüşlerdi, İmralı Adası'na görüşmeye gitmişlerdi.
Bu defa da İmralı heyeti yine bir ziyarette bulunuyor İmralı'ya ve burada Abdullah Öcalan'la görüşecekler. Kuşkusuz bu aşamadan sonra paylaşacakları mesajlar da önemli olacak.

"AÇIKLAMA BEKLENİYOR"
Tabii kamuoyuna açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ziyaretin gerçekleşmesinden sonra bir açıklama da yapılmasını bekliyoruz. Tabii Abdullah Öcalan mesajlarını hem DEM heyeti aracılığıyla duyuruyor hem de kendisini ziyaret eden avukatları aracılığıyla yine kamuoyuna mesajlarını iletiyor. Yine mesajların gelmesini bekliyoruz. Bu ziyaretten sonra, bugün öğleden sonra bu dönüşün gerçekleşmesi ve sonrasında bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Birazdan da DEM Parti grubu toplanacak. Tabii ki bu grupta verilecek mesajlar da yine önemli olacak."

HEYET İMRALI'DAN DÖNDÜ

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullan Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndü

ÖCALAN EN SON 24 KASIM'DA KOMİSYON İLE GÖRÜŞTÜ
AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı komisyon heyeti 24 Kasım'da İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin olumlu ilerlemesi açısından önemli sonuçlar verdiği ifade edildi.

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti! Detaylar A Haber'de

