Ekran değişti tehlike büyüdü! Çocuklar dijital kuşatma altında: Denetim mekanizmasının hedefinde neden TV var?

Dijitalleşen dünyayla birlikte çocuklar ve gençlerin medya tüketim alışkanlıkları da değişti. Televizyon karşısında geçirilen zaman azalırken, cep telefonları ve sosyal medya platformları günlük hayatın önemli bir parçası hâline geldi. Ancak televizyon yayınları RTÜK tarafından sıkı şekilde denetlenirken, milyonlarca çocuğun her gün karşı karşıya kaldığı dijital içeriklerin önemli bir bölümü etkin bir denetim mekanizmasının dışında kalıyor.

RTÜK'ÜN DENETİM MEKANİZMASI SADECE YEREL MEDYAYA İŞLİYOR

RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uygularken, sosyal medya platformlarında karşılaşılan şiddet, zorbalık, uygunsuz içerikler ve tehlikeli akımlara karşı aynı kapsamda bir denetimin gerçekleştirmemesi tartışmaları beraberinde getiriyor.

A Haber'in Analiz bölümünde, çocuk ve gençleri dijital medyada maruz kaldığı tehlikeler ile televizyon yayınlarına uygulanan denetim ve yaptırımların küresel sosyal medya platformlarına neden aynı şekilde uygulanamadığı sorusu mercek altına alındı.