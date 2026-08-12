Dijital platformlarda vergi avantajı tartışması: Reklam geliri yurt dışına akıyor olabilir

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Eğer gerekli adımlar atılmazsa, yasal düzenlemeler gerçekleştirilmezse, RTÜK geleneksel mecraları nasıl denetliyorsa bu mecraları denetlemezse; işte o zaman Türk medyası diye bir medya kalmamış olacak" uyarısında bulundu.

Dijital yayın platformları şiddetten uyuşturucuya, aile temelini sarsan her içeriğe sahip. Daha fazlası reklam alırken de süre ve içerik bakımından herhangi bir kısıtlama görmüyor.

Çekilen reklam filmlerinden tanıtılan ürünlere kadar, suç unsuru taşıyabilecek onlarca örnekle karşılaşmak mümkün. Ancak mesele denetim olmayınca aynı noktaya geliyor: Kontrol yok, ceza yok.

Sınırsızlık ve kuralsızlık yalnızca içeriklerle sınırlı değil, reklam alanında da kendini gösteriyor. Dijital platformlarda reklam sürelerine ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

REKLAM PASTASINDA BÜYÜK ADALETSİZLİK

Reklam rekabetindeki eşitsizliğe değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Bugün geleneksel medyayla dijital platformlar ne yazık ki aynı şartlarda rekabet etmiyor. Her şey dijital mecralar ve sosyal medya platformlarının lehine işliyor. Geleneksel yayın kuruluşları istedikleri reklamı veremiyor, sadece 12 dakikayla sınırlı kalıyor. Ancak sosyal medya platformları istedikleri an reklam girebiliyor" ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ KAZANÇ YURT DIŞINA AKIYOR Haberde görüşlerine başvurulan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, yabancı menşeli mecraların vergi avantajlarını eleştirerek "Yabancı menşeli yayınlar ne yazık ki Türkiye'deki kanallar kadar vergi ödemiyorlar. Harçlar ve benzeri yükümlülüklerden , her şeyden muaflar." dedi.

Reklam gelirlerindeki çarpıcı rakamları paylaşan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bugün dijital mecralara ayrılan reklam geliri yüzde 75'e çıkarken, geleneksel medya kuruluşlarının aldığı reklam oranı sadece yüzde 25. Yani yüzde 75'inin yurt dışına giden bir reklam geliri söz konusu" ifadelerini kullandı.