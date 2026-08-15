Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL
RTÜK, HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddet gerekçesiyle idari para cezası kesti. Fakat söz konusu dijital platformlara verilen cezanın 250 bin TL gibi sembolik düzeyde kalması tepki topladı. Üst kurulun; lisansından vergisine tüm yasal sorumluluklarını yerine getiren ve zorlu dönemlerde millî duruş sergileyen yerli kanallara ise basit gerekçelerle milyonlarca liralık üst sınırdan ceza yağdırması kamuoyundan çok sert tepki aldı.
RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları, yeni bir çifte standardı daha ortaya koydu. RTÜK, geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a; müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin TL düzeyinde kalması, "Toplumun sinir uçlarına dokunan, milli ve manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
DİJİTAL PLATFORMLARIN ABONELİK VE GELİR SİSTEMİ ŞEFFAF DEĞİL
Özellikle dijital platformlara uygulanan idari para cezalarının düşük düzeyde kalması dikkat çekiyor. Söz konusu platformların reklam yayını yapmamaları gerekçesiyle farklı bir hesaplama üzerinden yaptırıma tabi tutuldukları belirtiliyor. Abonelik sistemiyle elde ettikleri gelirlerin ve kullanıcılardan tahsil edilen aylık veya yıllık ücretlerin, televizyon kanallarındaki reklam ve gelir yapısına kıyasla yeterince şeffaf olmaması, dijital platformların gerçek gelirleri üzerinden televizyon kanallarıyla aynı mali yükümlülüklere tabi tutulmadığını ortaya koyuyor.
KÜRESEL/KARANLIK LOBİLER DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN TOPLUMLARI ZEHİRLİYOR
Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel/karanlık lobiler, dijital medya platformlarıyla eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar, bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ gibi dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor.