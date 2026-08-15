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Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL

RTÜK, HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddet gerekçesiyle idari para cezası kesti. Fakat söz konusu dijital platformlara verilen cezanın 250 bin TL gibi sembolik düzeyde kalması tepki topladı. Üst kurulun; lisansından vergisine tüm yasal sorumluluklarını yerine getiren ve zorlu dönemlerde millî duruş sergileyen yerli kanallara ise basit gerekçelerle milyonlarca liralık üst sınırdan ceza yağdırması kamuoyundan çok sert tepki aldı.

RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları, yeni bir çifte standardı daha ortaya koydu. RTÜK, geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a; müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin TL düzeyinde kalması, "Toplumun sinir uçlarına dokunan, milli ve manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 1

DİJİTAL PLATFORMLARIN ABONELİK VE GELİR SİSTEMİ ŞEFFAF DEĞİL

Özellikle dijital platformlara uygulanan idari para cezalarının düşük düzeyde kalması dikkat çekiyor. Söz konusu platformların reklam yayını yapmamaları gerekçesiyle farklı bir hesaplama üzerinden yaptırıma tabi tutuldukları belirtiliyor. Abonelik sistemiyle elde ettikleri gelirlerin ve kullanıcılardan tahsil edilen aylık veya yıllık ücretlerin, televizyon kanallarındaki reklam ve gelir yapısına kıyasla yeterince şeffaf olmaması, dijital platformların gerçek gelirleri üzerinden televizyon kanallarıyla aynı mali yükümlülüklere tabi tutulmadığını ortaya koyuyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 2

KÜRESEL/KARANLIK LOBİLER DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN TOPLUMLARI ZEHİRLİYOR

Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel/karanlık lobiler, dijital medya platformlarıyla eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar, bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ gibi dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 3

RTÜK'ÜN CEZA YAPTIRIMLARI SINIRLI KALIYOR

Bu noktada RTÜK'ün yaptırımlarının 250 bin TL gibi sınırlı bir düzeyde kalması ve bu yayınlara karşı caydırıcı nitelikte önlemler alınmaması da vatandaşların tepkisini çekiyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 4

EŞ CİNSEL İLİŞKİLERİ MEŞRULAŞTIRAN VE MÜSTEHCENLİK İÇEREN YAYINLARIN CEZASI SADECE 250 BİN TL

RTÜK; LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle dört dijital platforma, HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a ceza verdi.

HBO Max'te yayımlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmin cinselliği ve pornografiyi açıkça sergilediğini, eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden Üst Kurul, platforma katalogdan çıkarma ve idari para cezası uyguladı.

Prime Video'da yayımlanan "Spartacus: House of Ashur" isimli dizide şiddetin bir "haz sahnesi" olarak detaylandırıldığı; kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhir edildiği, aşırı müstehcenliğe yer verildiği ve insan doğasıyla evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun biçimde gösterildiği kaydedildi. Bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı.

Netflix'e ise "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmde LGBTQ+ ilişkilerinin normalleştirilmesi nedeniyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 oranında idari para cezası verildi. Disney+'ta yayımlanan "A Teacher" isimli dizi nedeniyle de katalogdan çıkarma ve idari para yaptırımı uygulandı.

A Haber kanal yayınları, ahaber.com.tr haberleri ve yazarları, bu platformlardaki skandal yayınlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla ısrarla kamuoyunu uyarıyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 5

DİJİTAL MEDYADAKİ KONTROLSÜZ TEHLİKEYE KARŞI GÜVENLİ LİMAN: TELEVİZYON

Dijital ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı, müstehcenlik, suç örgütü propagandası, toplumsal değerleri hedef alan kontrolsüz içerikler ile sahte ve dolandırıcılık amaçlı reklamlar, bağımlılık yaratan algoritmalar üzerinden hızla yayılıyor. Editoryal süzgeçten geçen ve RTÜK denetimine tabi olan geleneksel televizyon yayıncılığı ise aileler ve toplum için en güvenli mecralardan biri olarak öne çıkıyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 6

MİLLİ YAYINCILARIN HAKSIZ REKABETE UĞRAMAMASI İÇİN...

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Küresel dijital platformlar karşısında milli yayıncıların haksız rekabete uğramaması için Türkiye'nin acilen atması gereken adımlar nelerdir?" sorusuna verdiği yanıtta dikkat çeken ifadeler kullanıyor.

Eraslan, "Öncelikle dijital platformlarla geleneksel medya ve yerli dijital yayıncılar arasında kurallar bakımından bir denge oluşturulmalıdır. Yerli yayıncı vergi ödüyor, istihdam sağlıyor, telif ödüyor, içerik üretim maliyetlerini üstleniyor. Küresel platformların Türkiye'deki faaliyetleri de bu sorumluluklardan bağımsız düşünülemez. Türkiye'den milyon dolar kazanıp vergiyi İrlanda'da ödüyormuş gibi göstermek elbette büyük bir eşitsizlik yaratmaktadır." diyor.

Dijital devlere sembolik, milli kanallara rekor ceza! LGBT propagandası ve çocuk istismarının karşılığı: 250 bin TL - 7

BATI ÜLKELERİ TEK TEK ÖNLEM ALIYOR

Dijital platformlar Batı'da artık başıboş değil. İngiltere, Ofcom aracılığıyla teknoloji şirketlerine ağır sorumluluklar ve yaptırımlar getirirken Avrupa Birliği, sosyal medya devlerini Dijital Hizmetler Yasası ile sıkı denetime tabi tutuyor. Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını yasaklarken İngiltere de benzer bir model için düğmeye bastı. Almanya ise dijital platformları yıllardır özel düzenlemelerle denetliyor. Batı dünyasında yükselen ortak eğilim, dijital medyanın bütünüyle platformların kendi kurallarına bırakılmaması yönünde.

ORTAK NOKTA: DİJİTAL DÜNYA ARTIK KURALSIZ BİR ALAN DEĞİL

İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya, Avustralya ve ABD'nin yaklaşımlarındaki ortak nokta, dijital platformların artık bütünüyle kendi kurallarına bırakılmaması.

Devletler; yasa dışı içerikler, çocukların korunması, algoritmik riskler, yaş doğrulama, reklamlar, içerik denetimi ve kullanıcı güvenliği gibi alanlarda teknoloji şirketlerine giderek daha fazla sorumluluk yüklüyor.

Üstelik bu sorumluluklar yalnızca tavsiye niteliğinde değil. Şirketler para cezalarıyla karşılaşıyor, soruşturmalardan geçiyor ve bazı durumlarda hizmetlerinin işleyişinde doğrudan değişiklik yapmaya zorlanıyor.

RTÜKten akılalmaz çifte standartRTÜKten akılalmaz çifte standart RTÜK'TEN AKILALMAZ ÇİFTE STANDART
RTÜKten dijital rezilliklere sıfır denetimRTÜKten dijital rezilliklere sıfır denetim RTÜK'TEN DİJİTAL REZİLLİKLERE SIFIR DENETİM
Kimine ceza, kimine sefa!Kimine ceza, kimine sefa! KİMİNE CEZA, KİMİNE SEFA!

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