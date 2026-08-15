Bu noktada RTÜK'ün yaptırımlarının 250 bin TL gibi sınırlı bir düzeyde kalması ve bu yayınlara karşı caydırıcı nitelikte önlemler alınmaması da vatandaşların tepkisini çekiyor.

EŞ CİNSEL İLİŞKİLERİ MEŞRULAŞTIRAN VE MÜSTEHCENLİK İÇEREN YAYINLARIN CEZASI SADECE 250 BİN TL

RTÜK; LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle dört dijital platforma, HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a ceza verdi.

HBO Max'te yayımlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmin cinselliği ve pornografiyi açıkça sergilediğini, eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden Üst Kurul, platforma katalogdan çıkarma ve idari para cezası uyguladı.

Prime Video'da yayımlanan "Spartacus: House of Ashur" isimli dizide şiddetin bir "haz sahnesi" olarak detaylandırıldığı; kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhir edildiği, aşırı müstehcenliğe yer verildiği ve insan doğasıyla evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun biçimde gösterildiği kaydedildi. Bu gerekçelerle Prime Video'ya katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı.

Netflix'e ise "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmde LGBTQ+ ilişkilerinin normalleştirilmesi nedeniyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 oranında idari para cezası verildi. Disney+'ta yayımlanan "A Teacher" isimli dizi nedeniyle de katalogdan çıkarma ve idari para yaptırımı uygulandı.

A Haber kanal yayınları, ahaber.com.tr haberleri ve yazarları, bu platformlardaki skandal yayınlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla ısrarla kamuoyunu uyarıyor.