Dijital bataklık! Televizyona ceza platformlara denetimsizlik
Dijital yayıncılığın hızla büyümesi, küresel sosyal medya platformlarının denetimi konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Geleneksel yayın kuruluşları RTÜK tarafından kapsamlı mevzuat ve idari yaptırımlara tabi tutulurken, sınır ötesi dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin denetimi konusunda yaşanan boşluklar özellikle çocuklar ve gençler açısından yeni risk alanları oluşturuyor. Günün önemli bölümünü dijital mecralarda geçiren gençler, denetim mekanizmalarının olmadığı bu platformlarda yayınlanan dizi ve filmler üzerinden açıkça LGBT propagandası ve zararlı içeriklerle karşı karşıya bırakılıyor.
Sokaklarda oyun oynayan, arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kuran ve hayatın gerçek deneyimleriyle büyüyen çocukların yerini, zamanının büyük bölümünü ekran başında geçiren yeni bir nesil almaya başladı. Dijital dünyada bulunan sınırsız içerik, çocukların günlük yaşam alışkanlıklarını ve sosyal ilişkilerini de giderek daha fazla şekillendiriyor.
Akıllı telefonlar, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar, video akışları ve sınır ötesi dijital platformlar, çocukların uykusunu, dikkatini ve problem çözme becerilerini aşındırıyor.
Çocukları ve gençleri kuşatan dijital içerik dünyası, denetim tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle dizi ve filmlerin yoğun olarak tüketildiği dijital platformlarda, yaş sınırı ve içerik denetimi yetersiz kaldığı için, gençlerin LGBT temalarının yer aldığı içeriklerle karşılaşması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.
DİJİTAL BATAKLIK
Uzmanlar, Z kuşağının medya tüketim haritasının geleneksel medyayla neredeyse ilgisinin kalmadığına dikkat çekiyor. Bu kuşak için asıl mecralar şöyle sıralanıyor:
• YouTube ve TikTok: Günün büyük bölümünde kontrolsüz YouTuber içeriklerine ve TikTok'un şiddet-istismar ağına maruz kalan gençlik, algoritmik yönlendirmenin esiri durumda.
• PUBG ve Roblox: Saatlerce süren sanal öldürme seansları empati devrelerini felç ediyor. Yasaklı olmasına rağmen VPN üzerinden erişilen Roblox, ebeveyn şikâyetine konu olan içerikleriyle çocukları büyük risk altında bırakıyor.
• Discord ve Telegram: Kapalı devre iletişim uygulamalarında ailelerin haberi olmadan kurulan, zaman zaman yurt dışı bağlantılı gruplar; cinsel istismar, şantaj ve radikalleşme vakalarının zeminini hazırlıyor.
• Online yayın platformları: Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime başta olmak üzere denetimsiz yayın mecralarında Türk aile yapısıyla örtüşmeyen, eleştirilen içerikler çocuklara ulaşabiliyor.