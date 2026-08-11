Sokaklarda oyun oynayan, arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kuran ve hayatın gerçek deneyimleriyle büyüyen çocukların yerini, zamanının büyük bölümünü ekran başında geçiren yeni bir nesil almaya başladı. Dijital dünyada bulunan sınırsız içerik, çocukların günlük yaşam alışkanlıklarını ve sosyal ilişkilerini de giderek daha fazla şekillendiriyor.

Akıllı telefonlar, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar, video akışları ve sınır ötesi dijital platformlar, çocukların uykusunu, dikkatini ve problem çözme becerilerini aşındırıyor.

Çocukları ve gençleri kuşatan dijital içerik dünyası, denetim tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Özellikle dizi ve filmlerin yoğun olarak tüketildiği dijital platformlarda, yaş sınırı ve içerik denetimi yetersiz kaldığı için, gençlerin LGBT temalarının yer aldığı içeriklerle karşılaşması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.