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ANALİZ | Dijital platformlardaki sinsi tehlike: Yeni neslin algı ayarlarıyla mı oynanıyor?
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ahaber.com.tr - Özel Haber

ANALİZ | Dijital platformlardaki sinsi tehlike: Yeni neslin algı ayarlarıyla mı oynanıyor?

Dijitalleşmeyle birlikte çocukların ve gençlerin ekranla kurduğu ilişki değişirken, karşı karşıya kaldıkları tehlikeler de her geçen gün büyüyor. Vakitlerinin önemli bölümünü sosyal medya platformlarında geçiren yeni nesil; şiddet, zorbalık, uygunsuz içerikler ve zararlı akımların hedefi haline geliyor. Buna karşın RTÜK'ün dijital platformlar yerine yalnızca yerli ve milli yayıncılara yaptırım uygulaması, denetimdeki adaletsizliği yeniden gündeme taşıyor. Peki çocuklar asıl tehlike olan sosyal medyadan neden korunmuyor? RTÜK'ün denetim mekanizmasının hedefinde neden televizyonlar var? A Haber'in Analiz bölümüne konuk olan uzmanlar, yeni neslin sosyal medyanın denetimsizliği nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, RTÜK'ün asıl tehlike olan dijital mecraları kontrol altına alması ve denetim mekanizmasını gerçek risk alanlarına kaydırması gerektiğine dikkat çekti.

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