27 Nisan 2007’nin altyapısı nasıl hazırlandı? e-Muhtıra başarılı olsaydı ne olacaktı?

28 Şubat Postmodern darbesinden sonra e-Muhtıra olarak tarihe geçen ve milli iradeye yeni bir müdahalede bulunmak isteyen bu darbe girişimi de öncekiler gibi yine CHP'den destek buldu. CHP e-Muhtıra'ya sahip çıktı ve bu darbe girişimin eleştirmek yerine hükümeti hedef aldı. Eğer karşılarında tereddüt eden bir iktidar bulsalardı, o muhtıra 12 Mart'tan daha etkili olacaktı. Öncelikle demokrasi isteyen darbeye karşı çıkan kim olursa olsun "yargılama" sebebi olacaktı. Bu da yine uzun bir işkenceler dönemi demekti ve yine bu, neredeyse bütün bir halk demekti. Tabi bu tamamen bir askeri darbe olmadığı için "kin ve nefret" oranı da o derece fazla olacaktı. Bir gece alınacaktık hepimiz teker teker veya toptan toptan. Nereye gittiğimiz belli olmayacak, akıbetimizi öğrenen bile bulunmayacaktı. Ülkede yatırım duracak, sahip olunan her şey sahip olunmamış gibi işlem görecekti. Makamlar gidecekti teker teker.