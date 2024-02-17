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ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor

ŞOK marketlerinde 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu kampanya kapsamında 24 Şubat'a kadar devam edecek indirimlerle birlikte, yüzlerce ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Ayrıca, belirli ürünler için müşterilere peşin fiyatına 6 eşit taksit imkanı da sağlanacak. İşte haftanın ŞOK afişi…

Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 17 Şubat aktüel ürünler kataloğu sonunda yayımlandı. 24 Şubat'a kadar geçerli olacak bu kampanyada, Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarında raflardaki yerini alacak ürünler arasında dikkat çekici fiyatlarla birçok seçenek bulunuyor. Kurutmalık 179 TL, Çöp Kovası 119 TL, Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL, Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL, Toz Alma Aparatı 109 TL, Katlanır Sele 109 TL, 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL ve Tekerlekli Pazar Arabası ise 139 TL'lik fiyat etiketleriyle müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

ŞOK 17 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kurutmalık 179 TL,

Çöp Kovası 119 TL,

Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL,

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL

Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL

Toz Alma Aparatı 109 TL,

Katlanır Sele 109 TL,

10'lu Silikon Mandal 22,95 TL,

Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL,

Duş Başlığı Seti 49,95 TL

Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL

Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL,

4W Flament Ampul G 80 47,95 TL,

4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL,

4W Flament Ampul A 60 44,95 TL,

9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL

Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL

Gokidy Işıklı Tren 199 TL,

Askılı Makyaj Çantası79,95 TL,

Boncuklu Takı Seti Çeşitleri, Bowling Seti 99,95 TL,

Tamir Seti 59,95 TL,

Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL.

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,

Jip Çeşitleri 69,95 TL, Büyük Futbol Sahası 179 TL,

Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

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