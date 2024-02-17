BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor

BİM, 23 Şubat'ta başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası için detayları paylaştı ve tüketicileri heyecanlandırdı. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle, raflarda birbirinden cazip ürünler yer alacak. LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Honor Choice X5 Pro TWS Kulaklık 949 TL, Honor Choice X5 Lite TWS Kulaklık 699 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL, Philips Süpürge 4.499 TL, Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL ve Luxell XXL Fastfreyer ise 2.499 TL'lik fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. İşte BİM haftanın indirim kataloğu…

BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU