06 Kasım 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar O filmler de artık şehre gelecek
SALİH TUNA
O filmler de artık şehre gelecek

O filmler de artık şehre gelecek

06.11.2025, Perşembe
Kaç zamandır şundan bundan, gündem yoğunluğundan erteleyip durdum ama serde Yeşilçam tozu yutmuş olmaklığım var; daha fazla bekletemezdim.
Mukaddime niyetine, Atıf Yılmaz ustamızın "Söylemek Güzeldir" kitabından, dönemin ABD Başkanı Bush'un sinema salonlarımızda gösterilecek Amerikan filmlerinin yüzde 75'ten az olmamasını Turgut Özal'dan istediğini naklederek başlayayım.
Pardon, sinemalarda Türk filmi izleyen mi vardı ki demeyin.
"Ali Kaptanoğlu" takma ismiyle Şoför Nebahat'tan Ver Elini İstanbul'a kadar bir yığın senaryoya imza atan Attilâ İlhan bir defasında şöyle demişti: "Yeşilçam işe başladığı zaman, Beyoğlu'nda bir tek Taksim Sineması Yeşilçam filmi gösteriyordu. Diğerlerinin hepsi Amerikan filmi gösteriyordu. 1960'lara geldiğimizde Amerikan filmi gösteren tek sinema kalmıştı (...) Türk sineması, piyasadan Amerikan sinemasını kovmuştu..."
Gelgelelim, Türk sineması önce içeriden çökertildi; son yıllarda da dışarıdan adeta ümüğü kesildi.
Beyaz perdeye neyin yansıyacağına artık Güney Koreli Mars-Cinemaximum karar veriyor.

***

Pardon, cümlenin sonunda "veriyor" dedim ya, hemen düzelteyim: "veriyordu."
Zira, Sayın Birol Küle'nin başkanlığında Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri hâline gelen Rekabet Kurumu, "Ben bu düzeni bozarım" dercesine bu haksız rekabete dur dedi.
Dikkat isterim: MARS ve CJ ENM ortaklığına ilişkin süreç, bilet fiyatı ya da reklam süresinden ibaret değildi.
Gerçi mahut tekel, Türk sinemasında üretimden gösterime kadar tüm zinciri tekeline alarak bağımsız yapımları boğmakla kalmamış, sinema gelirlerinin büyük kısmını da yurtdışına taşımıştı.
Herkes de bunu kabullenmiş, "Yapacak bir şey yok; sinema piyasasında işler böyle..." deyip geçmişti.
Lakin temel mesele, hangi filmin ışığa kavuşacağı, hangisinin karanlıkta kalacağıydı.
Rekabet Kurumu, farklı seslerin de beyaz perdede gösterimi için kapıyı araladı; yani bağımsız filmcilere müthiş bir fırsat sağladı.
Bu da nereden bakarsanız bakın, sadece piyasayı değil, kültürel ekosistemi dengelemede de örnek bir adımdır.
Denilebilir ki, ilk kez bir hukuki refleks, sanatsal çeşitliliğin tastamam lehine çalıştı.

***

Rekabet Kurumu'nun söz konusu müstesna hamlesi de yarışma koşullarını eşitleyerek sanatsal çeşitliliğe imkân sağlamış oldu.
Sinema salonları, takdir edersiniz ki, AVM koridorlarının devamı mesabesindedir.
O kadar ki filmler, seyircinin ilgisine değil; pazar tahminine göre belirleniyor desek dilimiz şişmez.
Gişe zaten sanatı, estetiği esir almış durumda.
Böylesi bir tabloda, Rekabet Kurumu'nun bağımsız, özgün yapımların seyirciyle buluşabilmesine imkân sağlaması, kültürün sürdürülebilirliği için elzem olduğu kadar Yedinci Sanat'a içtenlikli saygının da göstergesidir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Mağlubiyet acısı 05.11.2025 Çarşamba
Şaşacaksınız ama söyleyeyim 04.11.2025 Salı
Masal çöktü 01.11.2025 Cumartesi
Bu Araplara öfkeliyim... 30.10.2025 Perşembe
Seçim kazanmanın dijital sırrı 29.10.2025 Çarşamba
Korkunç skandal 28.10.2025 Salı
İşte en büyük çaresizliğimiz 25.10.2025 Cumartesi
CHP'nin şanlı tarihine yakışır 23.10.2025 Perşembe
Okan Buruk da ‘toplu namaz etkinliğine’ katıldı mı? 22.10.2025 Çarşamba
Yarınki seçim çok önemli 18.10.2025 Cumartesi
Daha Fazla Gör