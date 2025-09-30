Deccal ağı

ABD'de "ifade özgürlüğü" nutukları atılırken, Oracle'dan Paramount'a, CBS'den TikTok'a uzanan zincir "Soykırımcı Netanyahu"nun masasına bağlanıyor.

Yani...

Bir bakıyorsunuz Hollywood'da film veya dizi, bir bakıyorsunuz veritabanı odasında kablo. Ve tam ortasında da Netanyahu.

ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu frenleyeceğini düşünenler var. Oysa tandem oynuyorlar. Ya da Trump naçar bu oyunu oynamak zorunda. Baksanıza, vaktiyle "Her şeyin CEO'su" (the CEO of everything) dediği Larry Ellison'a TikTok'u aldırmış.

Netanyahu, BM konuşmasının ardından ABD'de "influencer"larla buluşup, "TikTok satışı bizim için iyi oldu..." boşuna demedi... Soykırımcı gayet net: "TikTok tamam, X'i de halledersek iş biter." Elon Musk'a da göz kırptı malumunuz. İsrail algoritmaları kesmedi demek ki.

Larry Ellison kim mi?.. Netanyahu'nun ABD'deki bir numaralı adamı. Dünyanın da en zengin 5-10 kişisinden biri. The Jerusalem Post yakın zamanda "Dünyada en etkili Yahudiler" listesinde Larry Ellison'ı üst sıralara koymuştu.

Hepsinden önemlisi Oracle'ın da patronu.

Hani şu kimsenin doğrudan satın alıp boykot edemeyeceği dev yazılım şirketi. Apple veya Microsoft gibi göz önünde değil, görünmez güç. Öyle kahve veya deterjan boykot eder gibi boykot edemiyorsunuz Oracle'ı. Üniversiteler, bakanlıklar, hastaneler, bankalar... Hülasa, herkesin verisi bu azgın Siyonist'in sunucularında.

"Ama gizlilik anlaşmaları var" mı diyorsunuz?.. Ona bakarsanız iyi niyet sözleşmesi de var, köprü geçiş garantisi de. Ne olacak yani, soykırımı finans edenin patronajındaki veri tabanına güvenecek miyiz?

Larry Ellison sadece yazılım satmıyor. İsrail ordusuna şahsi olarak en büyük bağışları yapıyor. Netanyahu'ya "Gel bizim Oracle yönetimine gir..." diyecek kadar da yakın.

Derken sahneye oğul David Ellison girdi. Hollywood'un kapıları tek tek açıldı; Paramount'u, CBS'i aldı.

"Paramount nedir ya?" demeyin, ABD'nin en büyük film şirketlerinden biri, Hollywood'un kalbi. Kolları da çoktan sıvadılar. 7 Ekim olaylarını konu alan İsrail propagandisti öyle bir dizi film yaptılar ki fragmanı bile mide bulandırıcı. Sanki dersin Gazze soykırımını İsrail değil Filistin direnişi yapmış, o derece müstekreh.

CBS deseniz, Amerikan haber ağının kalelerinden. Üstüne bir de Siyonist Bari Weiss mevzusu var. Hani şu İsrail fanatiği, anti-trans çıkışlarıyla meşhur, "ifade özgürlüğü" bayrağını sallaya sallaya gelen bir medya girişimcisi. Rivayete göre David Ellison, The Free Press'i 150 milyon dolara satın alacak, Weiss'ı da CBS'in başına oturtacak.

Mesele sadece veritabanı değil, kitlelerin beyni.

Oracle'la devletlerin verisi, Paramount'la filmler, CBS'le haber bültenleri, TikTok'la gençliğin algısı... ABD'de Rupert Murdoch'un FOX'u zaten İsrail'in nöbetçisi. Demokrat çizgideki kanallarda arada sırada çıkan "minik" eleştiriler de Ellison'ların süpürgesiyle tarihe karışmak üzere.

Netanyahu "ABD'yi ve Trump'ı ben kontrol ediyorum" demiş ya, kontrol ne kelime resmen kafeslemiş.

Oracle'ın bulutunda, Paramount'un sahnesinde, TikTok'un algoritmasında ABD tastamam Siyonist Netanyahu'ya bağlanıyor.

