‘Akepe memleketi ne hâle getirdi’

"Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin..."

Yukarıdaki ifade, halka "it sürüsü" diyen FETÖ'cü albayın ses kaydında geçiyor.

Geçen hafta sosyal medyada epey konuşulmuştu. Zaten FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hayâsızca saldırısı hepinizin malumu.

Benim dikkatimi çeken, okyanus ötesinde pişirilip servise sokulan mahut ses kaydındaki kalıp ifade.

Hangisi mi?

Söz konusu ses kaydından bağlamıyla birlikte aktarayım, bakalım tahmin edebilecek misiniz: "Şu an Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur... Şu an askerin sözü devlettir, bunun dışındakilerin sözü emin olun çapulculardır... Memleketi ne hâle getirdiler... Şu güzelim ecdadın bıraktığı memleketi ne hâle getirdiler... Ama görmediniz... Aslında belayı kendiniz istediniz. Allah affetsin... Köküne kibrit suyu bu toplumun... Allah için bir silkelenin ya. Ecdat için bir silkelenin ya. Gebere gebere gidecek it sürüsü..."

Bulabildiniz mi?

İsterseniz biraz daha düşünün, ben de bu arada şuncağızı belirteyim: FETÖ'cü albay mahut konuşmayı yaparken fonda selalar duyuluyor. Ayrıca, "Aslında belayı kendiniz istediniz" ifadesiyle de "Madem bunlara oy verdiniz, savaş uçakları ve tanklara maruz kalmayı hak ettiniz" demeye getirdiği aşikâr ama yine de altını çizeyim.

N'oldu, buldunuz değil mi?

Bulamayanlar için bir ipucu: O gün bugündür muhalif güruhun matine-suare terennüm ettiğidir...

Evet bildiniz, "kalıp ifade" dediğim "Memleketi ne hâle getirdiler!" lakırdısıydı.

Dikkat isterim: FETÖ'cü albayın 15 Temmuz gecesi kullandığı işbu ifade, profesyonel algı operatörlerinin okyanus ötesinde pişirip servise soktuğudur. Maksadı duygusal priming etkisiyle "çerçeveleme" oluşturarak geçmişin daha iyi olduğunu kolektif bilince yerleştirmektir.

Diyelim ki fena hâlde sekülersin, "Laiklik elden gidiyor" paranoyasına kapılmış, baktığın her yerde başörtülü görmeye başlamışsın, "Memleketi ne hâle getirdiler!" demeden yaşayamazsın.

FETÖ'cüler için devletin kılcal damarlarına yerleştikleri veya Genelkurmay Başkanı'nı "Silahlı terör örgütü kurmak" suçuyla mahpusa attıkları dönem en iyi dönemdi.

CHP'liler nezdinde hangi dönem iyiydi tam olarak bilmiyorum.

Bildiğim tek şey, çöp dağlarından geçilmediği, hava kirliliğinden nefes almakta zorluk çekildiği, suların akmadığı, esnafın yazar kasa fırlattığı dönemlerde içlerinden bir Allah kulu çıkıp da "Memleket ne hâle geldi" demedi.

Demokrasi, hukuk falan diyorlar ama "Şu an askerin sözü devlettir... Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin..." diyen FETÖ'cülerin medyasına göğüslerini siper etmişlerdi. AK Parti'yi kapatma davasının da siyasi ayağıydılar. Başörtüsü yasağı devam etsin diye de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular.

Bre şaşkalozlar!

Yürüyen merdivenler yürümeyince veya otobüsler zırt pırt yolda kalınca "Memleket ne hâle geldi" olmuyor da tünelleri, duble yolları, hastaneleriyle adeta çağ atlayan ve en modern silahlı insansız hava araçlarını Avrupa'ya ihraç eden memleket mi ne hâle gelmiş oluyor?

