İstanbul'da iki dönemdir ne yaptın ki Türkiye'de de yapacaksın? "İstanbul'un kaybedecek 1 dakikası yok" demiştin, yıllardır yatıyorsun!Pardon, yatmıyorsun, belediyecilik dışında her mevzuya cumburlop atlıyorsun.Hayır, cumhurbaşkanlığına kostaklanmanı demiyorum. Mesela,'deki "değişimden" rol çalmak istercesine harekete geçmiştin deziyaretini kabul etmemişti ya hani, o tarzını diyorum.Yargıya parmak sallamakla, nümayiş yapmakla olmaz. Varsa bilgin belgen açıklar, kamuoyunu aydınlatırsın. Amaolduğu gibi anılarını anlatarak olmaz.Şöyle kendi içinize dönüp "Arkadaşlar 22 yıldır AKP'yi neyle itham ettiysek hepsini yapmaya başladık. Daha dün bir bugün iki, biraz iş yapalım sonra yine götürürsünüz..." diyeceğine şappadak manipülasyona kalkışıyorsun.gece yarısı yatağından alındı dedin de n'oldu? Videosu yayımlandı işte, bir yalanın daha ortaya çıktı. Kaldı ki, Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunu ihbar eden bizzat sizinkilermiş, onu ne yapacaksın?'da yaptığın nümayişe baktım. İtiraf edeyim, kürsüdeki vücut dilinden ahaliyle iletişim şekline kadar "taklit" işini acayip ilerletmişsin. Ne yapıyorsun; evinde'ın videolarını izleyerek egzersiz mi yapıyorsun?(Kenan Evren) bazen kendini hepten Atatürk sanıp yaverinediye hitap edermiş. Merak ettim, sen de bazen kaptırıp Murat Ongun'adiyor musun?

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İmdi, arkadaşın bilumum yandaşları ve sevgili CHP'li okurlarım yine "İmamoğlu'ndan ne çok korkuyorsun..." diyeceklerdir.Ne korkacağım canlarım benim; iktidar değilim bir şey değilim. Ben sadece ülkemdeistemiyorum. Ukrayna'da drone'la çekilen yan yana dizilmiş on binlerce mezarı gördüm, ürperdim.Bunlar enteresan insanlar: Bir yandan "PKK'nın silah bırakma" sürecini desteklermiş gibi görünmeye özen gösteriyorlar, diğer yandan mezkûr süreç Erdoğan'ın işine yarar endişesiyle süreciistiyorlar.Lakin nasıl baltalayacaklarını da bilmiyorlar. Antiemperyalist yurtsever muhalifler gibi "İnsanlık düşmanı ABD emperyalizmi... Soykırımcı İsrail..." gibi laflar da ağızlarına oturmuyor.O şarkıdan mülhem hali pürmelalleri şudur: "Süreci baltalasak da mı saklasak / yoksa baltalamasak mı saklasak..."

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E tabii, süreci baltalamak için Pentagon'un psikolojik savaş elemanıgibi PKK'ya "Öcalan'ı dinlemeyin, sakın silah bırakmayın..." diyecek halleri yok.İçlerine Fetullahçı Cevheri Güven kaçmışçasına kurgu müptezelliği yapıyorlar.ölmüşmüş. Çünkü önünde fotoğraf çektirdiği o kolonun renkleri tutmuyormuş.derseniz, öldüğü saklanıyormuş.'den'e kadaryaptığı tüm telefon görüşmeleri de yapay zekâmarifetiymiş. Ya da "Bahçeli beni aradı" diyenlerinalayı yalan söylüyormuş. (Hangisine inanmakkolayınıza gelirse artık.)Daha önce de "Erdoğan ayakta duramıyor,omurgası bitmiş..." deyip durmuşlardı, maşallah,o gün bugündür kıtalar dolaşıyor.Bunlar "muhaliflik belasına" güvensizlik oluşturmak için "Marmaray su sızdırıyor, sakın binmeyin!.." diyenlerdir.Samimi olarakmustarip olsalardı pandemidöneminde aşıya karşı çıkar, memleketede bir hayırları dokunurdu. Tam aksine, "Aşı.... Aşı istiyorum...Aşııı..." diye madde bağımlısı gibi krize giren de bunlardı.Yanlış anlaşılmasın, söz konusu sürece ihtiyatla yaklaşanlardanım. Her şeyden evvel 2010'dan beri,jeopolitiği de "Teo-Politiği" de anakroniktir diyorum. Zira, tarih geriye doğru çalışmaz.dışındaki tüm "ötekiler" ABD-İsrail'e mıntıka temizliği mesabesindedir ve nihayetine kendimizi hedefe koymak manasına gelir.Ne ki bunların böyle meseleleri yok. Varsa yoksa Erdoğan takıntısı, başka numaraları yok.