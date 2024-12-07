ile ateşkes imzaladıktan sonrakarşı Gazze direnişine fiili destekte bulunan bir tekkalmıştı.Onu da devreden çıkarmak için harekete geçtiler.'ın Yemen'le olan sınır bölgesinde Amerikan askerlerinin konuşlandırılması konusunda Suudi Arabistan ilearasında anlaşma sağlandığı "söylentileri" boşuna değil.bölgedeki tüm hedeflerine ulaşmak için plan üstüne plan yapıyor.Hiç kuşkunuz olmasın; İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini'nde kurması da söz konusu planlarının arasındaydı...İsrail'in bölgedeki eli hiçbir dönemde bu kadar rahatlamamıştı. Eskiden olduğu gibi yağmasa da gürleyen biryok. Zalim olsa da İsrail'e karşı tartışılmaz Saddam bile yok. Suriye'nin hâli de meydanda...Bölgede İsrail'e karşı sesini yükselten bir tek Türkiye ve İran kaldı. Ne ki her iki ülkeyi de sıkıştırıyorlar. Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'nin silahlandırdığı bölücü terör örgütleri malum.da erketede bekletiliyor. İran derseniz zaten ekonomik ve sosyal olarak ayakta zor duruyor.Yetmezmiş gibi Türkiye ile İran sosyolojilerini etnisite ve mezhep üzerinden birbirlerine karşı matine-suare zehirliyorlar.İsrail'in en büyük emellerinden biri malumunuz İran-Türkiye savaşı. Her iki ülkenin de kaybedeceği böylesi bir savaşın hayali ağzının sularını akıtıyor.

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Şükür ki şükür, İsrail'in ağzının tadını kaçıran şeyler de olmuyor değil.Gazze halkının direnişi sayesinde tüm dünyadaki imajları dibe vurdu. Elindeki antisemitizm algı fabrikasının bacası tütmüyor artık, tastamam iflas etti.Uluslararası hukuk tarafından mahkûm edildi. Ki, böyle bir şey hayal bile edilemezdi.'nin (UCM), Gazze'deişlediği suçlardan ötürühakkında çıkardığı tutuklama kararınınardından geçen gün de (5 Aralık2024'te)İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğinedair hiçbir kuşku kalmadığınıaçıkladı.Uluslararası Af Örgütü Genel SekreteriLahey'deki basın toplantısında, İsrail'in Gazze saldırılarının soykırım teşkil ettiğini belirtmekle kalmadı, "Devletler sadece üzüntü veya dehşet ifadeleriyle yetinmemeli, güçlü ve sürdürülebilir uluslararası eylemlerle bu soykırımı durdurmalıdır..." dedi.Tahmin edeceğiniz gibi, İsrail'in 7Ekim 2023'ten itibaren Gazze'deFilistinlilere yaptığı saldırıların soykırımteşkil ettiğini ortaya koyanUluslararası Af Örgütü'nün oldukçahacimli bir raporunu reddetmekte hiçgecikmedi.ABD o kadar hızlı harekete geçti ki biraz daha hızlı harekete geçseydi, rapor açıklanmadan aynı tepkiyi gösterecekti.

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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren insan hakları konusunda dünyanın en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri.Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (1998) kurulmasında aktif rol oynamaktan'daki apartheid rejimine karşı mücadele eden'nın serbest bırakılmasını sağlama kampanyalarına kadar birçok başarısı var.Uzun lafın kısası...İsrail'in Gazze'nin altyapısını ve temel hizmetlerini hedef aldığını, Gazzelileri açlık ve hastalıklara maruz bıraktığını kanıtlayan Uluslararası Af Örgütü'nün raporu, İsrail'in ağzının tadını iyice bozacaktır.