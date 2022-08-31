Bu ülkede ne zaman kivetartışmaları alevlenir,başladı demektir.Bu hep böyledir.Ve, söz konusu tartışma daha önce kararı alınan "operasyon" örtüsünden ibarettir.Mesela, 28 Şubat döneminde, Washington'da Dışişleri Bakanı'ın çağrısıyla bakanlığın 7. katındavegibi elemanların hazır bulunduğu toplantıda Türkiye için şu karar alınmıştı:İşte bu karar, Atatürkçülük ve laiklik maskesi altında bihakkın yerine getirildi.Yani, "doğrudan askeri bir darbe" yerineyaparak, "Bu hükümet" dedikleri'ın başbakanlığındaki hükümeti devirdiler.Haliylesloganları sükûn buldu. BilumumAtatürk bezirgânları da Kemal Atatürk mezarındankalkmış gelmiş gibi sevindi.Gerçekte olan şuydu: Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden merhumgitmiş, sömürge valisi edalıgelmişti.Atatürk ve laiklik tartışmaları da böylece muradına ermiş oldu.

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Şu bir gerçek: Türkiye'deadına işler tıkırında gidiyorsa ne "laiklik" tartışmaları duyulur, ne de Atatürk'ün adı (resmi törenlerin dışında) anılır.Yanlış anlaşılmasın...Yakın tarihimizden başlayarak "laiklik" dahil her şey tartışılsın. Lakin hakikati birlikte aramak için operasyona meze olmak için değil., Tutunamayanlar'da, "Tarihimiz ikiye ayrılır" demişti, "yakın tarihimiz, uzak tarihimiz. Bize en uzak olan da yakın tarihimizdir...", "Laiklik adına bir çeşit Türk pozitivizmi getirildiğini" söylemişti.da Batı'yla flört edenlerinAtatürkçülüğüantiemperyalist tavırdansoyutlayarak laikliktaraftarlığına indirgediklerini,bunun için de"Laiklik elden gidiyordiye patırtı çıkardıklarını"dile getirmişti.

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Yazık ki yazık, "patırtı" devam ediyor;'nda bile.Geçen günkü maçta Beşiktaş taraftarları, "Türkiye laiktir laik kalacak" diye bağırmışlarmış.Bir de matah bir şeymiş gibi Beşiktaş taraftarlarına goygoyculuk yapmaları yok mu? Neymiş efendim, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi çok anlamlı bir günde laiklik....İyi de 30 Ağustos'la ne alakası var?Cumhuriyet kurulduktan çok sonra,'de Anayasa'ya girdi.Kaldı ki,'na, 29 Ekim 1923'te alınan ve30 Ekim 1923'te Resmi Gazete'de yayımlanan,ibaresi eklendiğine göre TürkiyeCumhuriyeti, "İslam Cumhuriyeti" olarakkuruldu demektir.Ki bu ibare 1924 Anayasası'nda da yer alır.Hayır yani, Büyük Taarruz dönemimde, "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganı atan birileri olsaydı,ve Mehmetçik, "Bu bozguncular da kim, içimizdeki Yunan ve İngilizler mi?" derlerdi.