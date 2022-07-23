Bir elin parmakları kadar azdık ama'nun "Suriye politikasına" ilk günden itibaren karşı çıktık. Bedelini de envaiçeşit karalama kampanyalarına maruz kalarak ödedik."Suriye tuzaktır" diyen merhumüstadımıza dil uzatacak kadar tozutmuşlardı.Bir defasında da merhumve fakiri ölüm bildirileriyle tehdit etmişlerdi.başta olmak üzere tekfirci entegristlerin yaptıkları yanlarına kâr kaldı.Bize kalan da "Suriye politikasının" komplikasyonları arasında yer alan Suriyeli sığınmacı veya göçmen "sorunundan" ibaret.sığınmacılarüzerinden toplumsal kaos çıkarmayaçalışması, mezkûr sorunukatmerleştiriyor.

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'nun "Mağdurolmanızın nedeni sığınmacılardır. Hükümet size vermesi gereken paraları onlara akıtıyor. Onlar birinci sınıf vatandaş, siz ikinci..." şeklindeki ifadelerle halkımızı sığınmacılara karşı nasıl kışkırttığınıkardeşim dünkü köşesinde yazdı.Malumunuz,de Kılıçdaroğlu'ndan farklı değil.İşbu zihniyetten etkilenenlerin kuşatması altındaki 17 yaşındaki Suriyeli bir çocuğunferyadına muttali olduğumda insanlığımdan utandım!Bilmiyorum.Benim bildiğim şudur: Yurdum insanına sığınmacıları hedef gösterenve'e 6'lı yuvarlak masada "yoldaşlık" yapıyor.Oysa daha dün aynı Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve avenesine karşı, "Onlar Ortadoğu bataklığına bulaşmayalım diyecekler ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı, Şam-ı Şerif bilmişiz..." şeklinde hamaset nutukları atıyordu.Hadi diyelim Davutoğlu budur, bu kadardır. En azından, tutarsızlıkta tutarlıdır.Ya "Suriye politikasına" karşı çıktığımız için bizi linç edenler?"Sığınmacılara" karşı halkı kışkırtan "muhaliflere" neden sadra şifa tepki göstermiyor?

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Bu sözde "İslamcı entegristlere" sorsanız "muhalif" değiller. Fakat, Sayın Erdoğan'a tepki göstermek için erketede bekliyor, hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.Mesela,dolayımındademediklerini bırakmamışlardı.Neymiş, Erdoğan aile yapımızı yok ediyormuş, LGBT'nin önünü açıyormuş.Davutoğlu da, en az bunlar kadar fırsatçı olduğunu kanıtlarcasına mevzunun üzerine atlayarak'a, "İstanbul Sözleşmesi'ni okumadan imzaladım" demişti. Şimdi de kalkmış, "Danıştay hukukun üstünlüğünü yok saymıştır...İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız..." diyor.

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Gelgelelim,nedeniyleCumhurbaşkanımız Erdoğan'ademediklerini bırakmayanlardatık yok.layüsel değildir elbette. AK Parti de nihayetinde bir partidir ve partiler ancak partilerle kıyaslanır.Kimse saçmalamasın:parti kurmuş da bizim mihaberimiz yok!Hayır yani ne oluyor?Olanca dindarlıklarınız, kerameti kendinden menkul İslamcılıklarınız, gözyaşartıcı tevazularınız, mezhepçi telmaşa ümmetçilikleriniz, bilumum muhafazakârlıklarınız bir tek'a gelince mi çalışıyor?