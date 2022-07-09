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SALİH TUNA
Şöyle bir anket yapın da görelim

Şöyle bir anket yapın da görelim

09.07.2022, Cumartesi

ABD'nin yardım ve yataklık yapmaya devam ettiği malum terör örgütünün 15 Temmuz'da tanklarla ve savaş uçaklarıyla nasıl saldırdığını bilmeyen yok.
Lakin "bozguncuların" ilk günden itibaren başlattıkları sinsi manipülasyonun da sonu yok.
Hatta son zamanlarda sosyal medyada epey arttı... Maksatları kafa karıştırarak 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaktan ibaret. Yıpratıldığı düşüncesiyle olsa gerek açıkça "tiyatro" demiyorlar ama, "tiyatro" olduğunu anlatmak için adeta kendilerine jilet atıyorlar.
Aziz milletimizin çıplak ellerle direnişini, "Tanklara ve savaş uçaklarına saldırdılar" yollu değerlendirenler de var içlerinde!..
ABD öncülüğünde Türkiye'ye karşı Akdeniz'de yapılan tatbikatlar da herkesin malumu.
Gelgelelim, "Nereden çıktı bu Mavi Vatan?" diyerek "bozgunculuk" yapanların varlığı da sır değil.
ABD'nin Yunanistan'daki 9 askeri üssü hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Bu üsler kime karşı kuruluyor?" sorusundan da rahatsız olan bunlardı.

***


ABD'nin, terör örgütünün Suriye koluna binlerce TIR silah yardımı yaptığı belgelendi.
Dahası, bu yardımlara hâlâ devam ediyorlar. Hem de övünerek!
Yazık ki yazık "dışarıdan" saldırıya maruz kalırken, "içeriden" de bu saldırıya meşruiyet kazandırmaya çalışan bir ana muhalefetimiz var.
Unutmuş olamazsınız; "YPG/PYD terör örgütü değildir, vatanlarını savunuyorlar!.." demişlerdi.
Hava güvenliğimiz için S-400'leri aldığımızda da "içerideki" görevlerini yine muntazaman yapmaya çalışmışlardı.
ABD'ye, "Sen nasıl müttefik, nasıl NATO ortağısın; neden bize hava savunma sistemi satmadın? Kimlerin hava saldırısını püskürtmemizden çekindin?" diye sormak yerine Türkiye'yi suçlamışlardı.
ABD'ye karşı zaten hiçbir zaman Türkiye'yi savunmadılar. Trump bile, "F-35'ler için 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Türkiye'ye F-35'leri niçin vermiyoruz?" diye sormuştu, bunlarda "tık" yoktu.
Tam aksine, sanki kendi vatanları değilmiş gibi Türkiye'ye karşı tavır aldılar. Hem de yabancı yatırımcıya, "Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok!" diyecek kadar!
Hadi kış kışlığını, CHP de muhalefetini yapacak; peki sanatçılarımız, aydınlarımız, mizahçılarımız ne yapıyor?
İçlerinde Nâzım Hikmet'i dillerinden düşürmeyenler de var. Türkiye'ye karşı hem ABD'nin yanında duracak hem de ABD emperyalizmine isyan eden Nâzım'ın dizelerini terennüm edeceksin! İnsan biraz utanır be!

***


Her konuda olur olmaz "duyarlık" gösteren komedyenlerimizden bir Cem Yılmaz'dan veya Şahan'dan ülkemizi çepeçevre kuşatan, terör örgütlerine silah yardımı yapan ABD'ye karşı sadra şifa tek laf duydunuz mu?
Bakınız, Russell Brand adlı İngiliz bir komedyen var. Göçmen falan değil, Essex doğumlu, tam bir İngiliz. Milyonlarca takipçisi var, habire video yüklüyor sosyal medya kanalına.
Geçenlerde bir anket yapmış:
"Uganda, 12 trilyon dolar değerinde bir altın rezervi keşfetmiş. ABD, bu keşiften sonra Uganda'da bir insani kriz (humanitarian crisis) bulacak mı?" diye bir soru sormuş.
İzleyicilerinin yüzde 94'ü "evet" cevabını vermiş...
Russell Brand, ABD ile dalgasını böyle geçmiş. (Bu arada, Uganda'nın altın rezervi keşfettiği haberi dalga değil gerçektir.)
İmdi soralım:
İngiliz bir komedyen ülkesini (İngiltere'yi) her ahval ve şeraitte destekleyen ABD'yle böyle dalga geçerken, Türkiye'yi sürekli köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD'ye karşı bizim komedyenlerimizin neden gıkı çıkmıyor?

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