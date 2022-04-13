Dışardan destek almasınlar, daha aday bile belirleyemeden dağılmazlarsa ben bir şey bilmiyorum.Hayır, "dışardan destek" dediğim, illaki "dış güçler" değil.Lakin, doğal yollarla oluşmayan "ittifaklarda" dış destek aramak da gayet normal.Malumbahsediyorum.ABD Başkanı, Erdoğan'ı iktidardan indirmek için muhalefeti çok güçlü bir şekilde destekleyeceklerini ilan etmişti.ABD Temsilciler Meclisi Üyeside Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesi gerektiğini, bunun için bekleyemeyeceklerini, Türkiye'yi bir an önce bu rotaya çekmelerinin şart olduğunu söyledi.Türkiye'yi yeniden Batı rotasına çekmek için de söz konusu 6'lı yuvarlak masayı açık seçik destekliyorlar.Fakat yuvarlak masa sakinlerinin halleri perişan.Mesela, hem "Derhal erken seçim!.." diyorlar, hem de "Aday belirlemek için henüz çok erken..." diyorlar.da "Adayınız kim?" sorusundan o kadar bunaldı ki geçenlerde, "Erdoğan adaylığını açıkladı mı da hep bize soruyorsunuz..." dedi.Evet komik, ama işte ne yaparsınız, CHP Genel Başkanı da bu!

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İçlerindediye bir muhterem var.Ne iş mi yapar?adındaki (yüzde sıfır bilmem kaçlık) bir partinin genel başkanıymış.Ama sonuçta 6'lı masa sakinlerinin eşit paydaşlarından biri o.veyaveyadeğil.Haliyle ne dediği önemli.Nihayetinde cumhurbaşkanı adaylarını 6'lı yuvarlak masada belirleyecekler. Hepsinin ittifakla söylediği bu.Peki hangi usule göre belirleyecekler?Oy yüzdesine göreyse, tek başınabelirleyecek demektir. Zira diğerlerinin toplamından daha fazla oyu var.göre belirlenecekse,kimseye söz hakkı vermez.Sakala göre olsaydıaçık ara önde olurdu ama bu da hiç demokratik olmaz.Demokrasi kriterlerinden gidecek olursak 6'lı masada herkesin 1 oyu var. Yani, Kılıçdaroğlu'nun da 1, Gültekin Uysal'ın da, diğerlerinin de.O halde adil seçim nasıl yapılacak?

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'in bu tarz demokratik krizler için bir önerisi var. Bunu da "Bir yerde 2 kişi varsa demokratik seçim nasıl olacak?" sorusuna cevap ararken keşfetmiştir.Bir yerde sadece 2 kişi var; iktidara kimin geçeceği, muhalefette kimin kalacağı nasıl belirlenecek? İkisi birden koalisyon kuramaz, her şeyden önce kime karşı koalisyon kuracak?Muhalefetsiz iktidar olmaz.sadece 2 kişi varsa ağırlıklarına bakmalı, kim daha ağırsa o iktidara gelmeli der.Bu kritere göre (görebildiğim kadarıyla)'ın cüssesi ipi göğüsler.Gelgelelim...Gültekin Uysal'ın çok daha "özgün" bir cumhurbaşkanı aday kriteri var:Nasıl?Bir hamlede, AK Parti Genel Başkanlığı yapan Davutoğlu ve AK Parti hükümetlerinde yıllarca bakanlık yapan'ı saf dışı bırakmış oldu.Peki 6'lı masanın gizli ortağı dahil diğerleri de cumhurbaşkanı kriterlerini açıklarsa ne olacak?Dedim ya dış destek olmazsa bunların masası bir gün bile yaşayamaz.