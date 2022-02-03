Yılın en iyi çalışanından yılın en iyi oyuncusuna, yılın en iyi annesinden yılın en iyi kankasına kadar hemen her kategoride "yılın en iyileri" ödüllerine muttali oldum.Lakin, "Yılın Atatürkçüsü Ödüllerini" hiç duymadım. Olsaydı, bir şekilde haberdar olurdum. Demek ki yoktu.Çok büyük bir eksiklikti.Neyse ki bu eksikliği gidermek'nin (ADD) çiçeği burnundagenel başkanı'a nasip oldu."Çiçeği burnunda" dediğim, bundan 5-6 ay önce ADD Genel Başkanı seçildi. Yoksa öyle çiçekle kelebekle pek alakası olmayan celadetli, öfkeli bir insan.Mesela, 2017 referandum sürecindedemişti.Sizin anlayacağınızemsallerine nazaran çok yüksekti. Koronavirüssalgınında, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıpda üçüncü havalimanını ben yaptım deyipaçıyorsun kardeşim, salgının sorumlusu dasensin. Ne demek yani..." demişti.Bu "muhaliflik dozunun" bir gram fazlası dazaten.Fakat hakkını da teslim edelim:ADD Başkanlığı'na seçildiğinde "Hiçbir siyasi yapının arka bahçesi olmayız" demişti.Gerçi CHP'nin Konya eski milletvekili olarak, bizzat kendisinin geldiği "arka bahçe" belliydi ama olsun.

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Benim merak ettiğim şu:ADD'nin birkaç gün evvel düzenlediğitörenine itiraz eden oldu mu? Yani, "Sayın Başkan, 'Haftanın Elemanı' gibi 'Yılın Atatürkçüsünü' seçemeyiz. Bu hiç şık olmaz. Hadi oldu diyelim, kimi hangi kritere göre seçeceğiz? Liyakati mi, dirayeti mi, popülariteyi mi neyi esas alacağız?" diyen çıktı mı?Çıktıysa, ADD Genel Başkanı Bozkurt ne cevap verdi? "Ben onu bunu bilmem; Atatürkçü düşünceyi esas alacağız" diye kestirip attı mı?Eski Cumhurbaşkanı'in "Yılın Atatürkçüsü Ödülleri" törenindeyaptığı konuşmaya bakacak olursak,Bu iki temel kriterden hareket edecek olursakda,veyaşair Ataol Behramoğlu'na nazaranödüle daha layık değil mi?ADD Genel Başkanı'nın'e verdiği söyleşideki, "Temel felsefe, antiemperyalist olmaktır. Solculuğu etnik ayrımcılık, demokratlığı da mezhep şovenizmi olarak görürsen gidebileceğin hiçbir yer yok. Emperyalizm, mikro milliyetçilikler ile ülkeleri bölmeye çalışıyor..." şeklindeki ifadelerini dikkate alacak olursak da,'na ödül vermenin iler tutar yanı yok.Etnik ayrımcılık şöyle dursun,bile arkalayan, Mehmetçiğin terörlemücadelesini "Sarayın savaşı" diye itibarsızlaştırmayaçalışan bir şairden söz ediyoruz.

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Keşke diyorum, bir başka sivil toplum örgütü, meselade'nden mülhem,ödüllerini verse.Müstevlilerin fonladığı medyada, Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan o kadar sahtekâr var ki.Bence asıl ihtiyaç..."Atatürkçü maskeyle" emperyalistlerin taşeronu terör örgütlerini arkalayanları, müstevlilerin sefirleriyle köşe bucak sır toplantıları yapanları deşifre etmektir.