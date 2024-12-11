Bugünkü yazımız yıl sonu fırsatçıları ya da dolandırıcılarına karşı uyarı niteliğinde olacak. Dolandırıcılar akla hayale gelmeyecek yöntemlerle kendilerine yeni kurbanlar bulmaya devam ediyor. Öyle ki bazı dolandırıcılar mevsimine göre bile plan yapabiliyor. Gelin bazı örneklerle ne demek istediğimizi açıklamaya çalışalım.

Yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmak isteyenler, yaz aylarında genellikle bungalov kiralamayı tercih ediyor. Aleleriyle birlikte bir haftada olsa güzel vakit geçirmek ve yılın yorgunluğunu atmak için ayırdıkları bütçeyle bir tatil planlasalar da sahte ilan ve ucuz hizmet vaadi tuzağına düşebiliyorlar. Yaz sezonu için dolandırıcıların en çok kullandığı hizmet sektörlerinin başında bungalov turizmi geliyor.

Kış ayları için ise dolandırıcılar hedefinde kayak merkezlerini tercih edenler oluyor genellikle. Orada da durum farklı değil aslında ucuz konaklama yalanıyla sahte ilanlar vatandaşın hesaplarını boşaltma sistemine dönüşüveriyor. Kış aylarının en dikkat edilmesi gereken hususlarından biri de, ısınma sistemleriyle ilgili. Dolandırıcılar kopya sitelerle evde kombi ya da doğalgaz peteklerinin bakımı yalanıyla, kaparo adı altında cüzdanınıza göz dikebiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken yetkili servis dışında ilanlara rağbet etmemek gerekiyor.

Bir de yıl sonu için kendilerine kurban arayan dolandırıcılar var. Yılbaşı çekilişi adı altında gerek cep telefonlarından gerek internet ortamından "çekilişe katılmak isterseniz tıklayın" mesajıyla birçok kişiyi mağdur etmeye çalışıyorlar. Özellikle kullandıkları "araba çekilişi" "ücretsiz yılbaşı tatili" gibi başlıklarla kendilerine kurban arıyorlar.

Cep telefonunuza gelen sahte linke tıklamanız durumunda ya telefonunuza virüs yükleniyor ve bütün bilgileriniz ele geçirilme riskiyle karış karşıya kalıyorsunuz. Ya da tıkladığınız link üzerinden işleme devam ederek çekiliş ücreti adı altında sizden ücret göndermeniz istenebiliyor. Çekiliş ücreti deyip geçmeyin, düşünsenize binlerce kişiden ufak miktarlarda bile toplanan paranın ne kadar büyük rakamlara ulaşabileceğini.

Özetle:

-Her ucuz tatil ilanına inanmayın

-Her bedava çekiliş tuzağına düşmeyin

-Her ucuz servis hizmetine kanmayın

-Hem tatil hizmetinde hem de servis bakımında yetkili ve emin olduğunuz kurumlarla irtibat kurun.