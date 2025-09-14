ÖMER ÜRÜNDÜL

Sergen Yalçın kazançlı çıktı

Dolmabahçe'de tempolu, bol aksiyonlu, zaman zaman gergin atmosferde geçen, zevkli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş 90+1'de attığı golle çok önemli 3 puanı kazandı. Genelde hırslı, presli bir futbol sergilediler. Rakibi de hücum girişimlerinde oldukça zorladılar. Buna karşılık Başakşehir'in de çıkışları zaman zaman tehlikeler yarattı. Eğer Beşiktaş son bölümde skor dezavantajına düştükten çok kısa süre sonra beraberliği bulmasa çok ciddi bir yara almış olacaktı. Sergen Yalçın dün Cengiz olayında kazançlı çıktı. Onu istedi, aldı ve o da gal-i biyet golünü attı. Bundan sonrası Cengiz'e düşüyor. Çünkü kalitesi tartışılmaz ama özel yaşam önemli. Cerny çok iyi transfer. Her şeyden önce futbolu biliyor. Fizik olarak da hazır sayılır. Toure kuvvetli, adam eksiltebiliyor, fiziğini iyi kullanıyor. En büyük eksikliği, çok dağınık olması ama çok güzel bir gol attı.

Sergen Yalçın'ın iki ciddi problemi var. Abraham ve Rafa Silva fizik olarak bitik. Yapacağı en önemli şey, bir an evvel onları toparlayabilmektir. Zaten Rafa'yı oyundan çıkarması doğru bir teknik adam görüşüydü.

Sezona kötü başlayan Başakşehir, dün bir nebze daha iyi bir görüntüdeydi. Dün takımın başında olan Pezzaiuoli, başta Shomurodov olmak üzere Crespo ve Yusuf'u gereksiz oyundan alarak harakiri yaptı! Alper Akarsu'nun genel yönetimi çok başarılıyken son dakikada bir çuval inciri berbat etti. Dünyanın hiçbir yerinde Ba'nın pozisyonunda ikinci sarı gösterilmezdi.

