ÖMER ÜRÜNDÜL

Sakın Lizbon’da çift santrforla başlama!

Fenerbahçe, dün gece sahasında 3 puanı aldı ama sergilenen futbol kesinlikle tatmin edici değildi. İlk devre yoğun bir baskı vardı ancak hücum organizasyonları kısırdı. Bunun da en önemli nedenleri şöyleydi: Çift santrfor birbirleriyle uyumlu değil. Ayrıca orta saha da bu ikili santrforla yakın bağlantı kuramıyor. Rakip de kenarlarda tedbir alınca F.Bahçe'nin oyunu tıkanıyor. İlk yarıda Talisca'nın kendisiyle kavgası vardı. Gerekli gereksiz her yerden şut düşündü. Kenarlardan üç kolay ortayı, uzaklara ilgisiz yerlere attı. Bir de bu yarının en net pozisyonunda üstten auta gönderdi. Kendisi açısından neyse ki ikinci devrede 3. golü atarak biraz rahatladı. Zaten bu golden sonra F.Bahçe, daha kontrollü oynamaya başladı ama kısa sürede üst üste iki ciddi tehlike yaşamaları, Mourinho açısından düşünülmesi gereken konuydu. Bu maçta seyir zevki olarak aklımdaki ilk şey, Petkovic'in attığı mükemmel frikik golüydü.

Gelelim genel gözlemlerime… İsmail Yüksek, hem F.Bahçe hem de Milli Takım için önemli bir oyuncu. Ama Mourinho bunu anlamıyor. Dün ciddi maç eksikliğine rağmen kısa süre bocalasa da sonradan çok iyi görev yaptı İsmail. Ciddi sorunlardan bir tanesi ise sürekli hareketli oynuyormuş gözükmesine rağmen Fred'den hiçbir olumlu aksiyon hamlesi gelmedi. Oğuz görevini yaptı. Duran, topla hiçbir yumuşaklık sergilemiyor. Brown, F.Bahçe için önemli bir transfer. Mourinho'ya son tavsiyem, sakın ha Lizbon'da maça çift santrforla başlama.

