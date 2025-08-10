ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray sezona farklı bir galibiyetle başladı. Ligimizin takımlarının genelde zayıf olmaları sebebiyle zaten G.Saray ile F.Bahçe'nin bu rakipler karşısında puan kaybetmeleri ya büyük teknik adam hatalarına ya da o günkü tesadüflere bağlı olur.Torreira her zamanki gibi orta sahanın bel kemiğiydi. Barış Alper de ön plana çıkan bir numaralı isimdi.Benim senelerdir üstünde durduğum çok önemli bir konu var. Yeri geldikçe de tekrarlıyorum. Ülkemizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Medyada da böyle. Genelde kritikler büyük takımı tutan yazarlar tarafından yapılıyor. Eğer hakemler büyük takım lehine hata yapmışsa ses çıkmıyor.İşte bu yüzden hem maçı yöneten hakemler hem de VAR'da görev yapanlar resmen korkuyorlar.Dünyanın hiçbir yerinde ilk penaltı pozisyonu için VAR'a hakem davet edilmez. Eğer bu pozisyon Gaziantep lehine olsaydı, hakemi VAR'a çağırması sıfır ihtimaldi. Belli ki bu sezon da alışılmış biçimde kuvvetliler korunup zayıflar ezilecek. Ligde adalet kalmayacak. Bunun en önemli faturası da takımlarımızın karşısına Avrupa kulvarında çıkıyor.Futbolcular büyük tehdit altında. Bence TFF'nin, zemini uygun olmayan sahalarda maç oynanmasını yasaklaması lazım.Sane çok klas ve kaliteli bir kanat forveti ama benim her zaman yeri geldikçe vurguladığım bir konu var; günümüz futbolu artık atletizme döndüğünden kaliteli oyuncuların da yere sağlam basmaları lazım.Bir an önce toparlanmalı. Güçlü bir Sane, gerçekten çok önemli katkılar sağlar.