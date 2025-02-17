ÖMER ÜRÜNDÜL

Nesyri’yi beğenmeyenler gerçeği görmüştür

Mourinho'nun dün gece yaptığı takım tertibi hatası inanılır gibi değil. Tehlikeli bir rakiple oynuyorsun, derbiye moralli gidebilmek için bu maçı mutlaka kazanman gerekiyor. Anderlecht maçının en iyi iki oyuncusu Kostic ve Yusuf kulübedeydi. Tam hazır olmayan Mert Müldür, ciddi maç eksiği olan Mert Hakan birlikte sahadaydı. Her zaman vurguladığım gibi kaliteli ama fizik gücü yetersiz Tadic, ondan da daha yetersiz Talisca. İlk 21 dakika maçın kaderiydi. Bu bölümde oyunu tek başına domine eden Kasımpaşa'ydı. Üç de net gol kaçırdılar. Sonra bir uzun topta defansın yaptığı hata sonucu, En-Nesyri'nin kaliteli golü geldi. Bu gol, takımın çehresini değiştirdi. İkinci devreye Mourinho, takımı yapması gereken hamleleri yapmadan çıkardı. Sonrasında ise Oğuz çok güzel ikinci gole imzasını attı. Yine kenardan hamle gelmedi ve fark 1'e indi. İşler yine sıkıntıya girmişken sahneye yine Nesyri çıktı ve işi bitirdi. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Çok deneyimli bir santrfor olan Dzeko'nun yanında mükemmel bir forvetin daha var. Herhalde Nesyri'yi beğenmeyenler gerçeği görmüşlerdir. Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır. Dün gece bunlara da sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bir şeyi daha iddia ediyorum, şu anda Avrupa'da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok. Skriniar yavaş yavaş takıma ısınıyor, Oğuz her zaman faydalı. Dünün en önemli kazancı, Fred'in geçen sezonki formuna ulaşması.

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