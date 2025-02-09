ÖMER ÜRÜNDÜL

Emirhan parladı

Beşiktaş'ın maç başlarken iki tane büyük avantajı vardı. Bir tanesi, korkulan hava şartlarında çok iyi bir zemin. İkincisi de kadro derinliği olmayan Sivasspor'un sakatlık ve cezalılar dolayısıyla ciddi eksikleri olması. Bir de bunlara ilaveten 35. dakikada Tolga ve Ziya ile iki fire daha verdiler. Beşiktaş, çok fazla zorlanmadan iki golle 3 puanın sahibi oldu. Ama iyi futbol oynadığı kesinlikle söylenemez. Chamberlain yorulana kadar kalitesiyle Joao Mario ile birlikte oyunu iyi yönetmeye çalıştılar. İlk yarı tamamen Beşiktaş'ın hakimiyetindeydi, golü de buldular.

İkinci yarıda ise ilk yarıdaki üstünlük biraz kayboldu. Sivasspor'un olgun atakları olmasa da karşı kaleyi zorlayan girişimleri vardı. Bu devrede Solskjaer arka arkaya değişikliklere gitti. Uzatma bölümüne kadar skor garantide değildi. Ama penaltıyla maç orada bitti.

Bana göre dün gecenin en başarılı ismi Emirhan'dı. Gol attığı için söylemiyorum. Çok dinamikti, Manaj'a da hiçbir aksiyon şansı tanımadı. Sonradan oyuna giren Semih yine bekleneni veremedi. Mustafa Hekimoğlu'nun temel eksikleri var. Ayrıca büyük boyutta maç eksiği de var ama üstünde durulursa önemli bir çıkış yapabilir. Çünkü fizik açıdan çok güçlü ve hırslı bir yapıya sahip. Gedson her zamanki gibi orta sahada takımın dinamosuydu ama sakatlandı, çıktı. En büyük problem İmmobile. Fiziki tükenişi gittikçe devam ediyor. Bu kalitede ve önemli başarılara imza atmış bir santrforun bu görüntüsü kendisine hiç yakışmıyor.

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