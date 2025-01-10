ÖMER ÜRÜNDÜL

Maksadınız ne!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya genç takımıyla çıkan Kasımpaşa karşısında adeta bir idman maçı oynadı. Skoru ilk yarıda alıp, farklı kazandı. Genel gözlemim; Mourinho, kafasına 3-4-1-2 sistemini yazmış. Bu sistemde en önemli görev yerlerinden biri kenar oyuncuları. Osayi ile Kostic belirlediği ilk isimler. Forvet arkasında da Tadic ve İrfan Can arasında karar verecek. İrfan Can fizik olarak hazır değil. Maç eksiği de var ama bana göre yürüyerek oynayan Tadic'ten daha fazla katkı verir. Dün geceki maça göre Portekizli hocaya tavsiyem, Szymanski- Fred'deki formsuzluğu ve Amrabat'taki düşüşü de göz önüne aldığında bu sistemdeki kararını bir kez daha gözden geçirmesi.

Gelelim beni en çok üzen konuya… Çarşamba akşamı lig kupasında Tottenham-Liverpool maçını yorumladım. Tottenham sakatları dışında ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Liverpool, Premier Lig'de lider durumda. Şampiyonlar Ligi'nde final hedefliyor ayrıca FA Cup var. Ama lig kupası maçına sadece 3 rotasyonla çıktı ve statta 60 bin seyirci vardı. Kasımpaşa yönetimine sormak istiyorum; maksadınız nedir? Ligde iyi futbol oynayan bir Kasımpaşa var. Düşme tehlikesi yok. Avrupa kulvarında oynamadığı için yorgunluk yok. Genç takımla sahaya çıkmak bu karşılaşmaya gelen seyirciye saygısızlık değil mi!

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