26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ömer Üründül Ndombele tabii ki sırıtmadı!
ÖMER ÜRÜNDÜL
Ndombele tabii ki sırıtmadı!

Ndombele tabii ki sırıtmadı!

26.11.2023, Pazar
Galatasaray dün Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı. Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar. Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Şimdi gelelim genel gözlemlerime…
Galatasaray dün genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı. Mertens yaptığı asist ve attığı 2 golle gecenin yıldızı olurken Okan Buruk'a da "Beni göz ardı etme" mesajı verdi. Torreira ve Boey her zamanki gibiydiler, aman nazar değmesin… Bu kadar ağır yüke kolay kolay can dayanmaz. Barış Alper ilk devre tutuk olsa da 2. yarı kendisini buldu. Ben bu durumu maç eksikliğine bağlıyorum. Ndombele belli hazır değil ama dünkü kolay maçta tabii ki sırıtmadı. Esas üstünde durduğum konu, Manchester United sınavı…
Gerçeği söylemek gerekirse endişem var. Dün gol atsa da İcardi, yine güzel bir gol bulsa da Zaha, Avrupa kulvarı için fizik açıdan yeterli değiller. Keza Ziyech'e görev verilirse o da hiç iyi durumda değil. Bir önemli konu da Sanchez'in sakatlığı. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Buruk, o maçtaki kadro tercihi ve taktik planı da iyi analiz etmeli. Alanyaspor'u tanınmayacak kadar kötü gördüm. Acil tedbir alınmazsa gidişat hiç iyi gözükmüyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Montella takımın çehresini değiştirdi 19.11.2023 Pazar
Arayı iyi değerlendirmezse tehlike büyük! 13.11.2023 Pazartesi
Gerçeği görmeli 10.11.2023 Cuma
En iyisi Torreira! 04.11.2023 Cumartesi
Fred için daha önce uyarmıştım! 30.10.2023 Pazartesi
Kadro kalitesi farkı 29.10.2023 Pazar
Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekiyor 23.10.2023 Pazartesi
G.Saray şanslıydı 22.10.2023 Pazar
Son maçı bile beklemeden gidiyoruz 16.10.2023 Pazartesi
İsmail üç kişilik görev yaptı 13.10.2023 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA