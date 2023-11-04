ÖMER ÜRÜNDÜL

En iyisi Torreira!

Galatasaray, dün geceki 90 dakikanın hiçbir bölümünde iyi futbol sergileyemese de 3 puanı almayı bildi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş; G.Saray'ı, bilhassa iç sahalardaki maçlardaki oyun anlayışını iyi etüt etmiş. Geride kazandıkları toplarda hiç kısa pas yapmadan topu karşı alana aktarıyorlardı. Aut atışlarında ise kalecileri topu uzun şekilde oyuna sokuyordu. Bu tabloda G.Saray, en büyük silahı olan önde baskıyı yapabilme şansı bulamıyordu. Ve sürekli yerleşmiş savunmaya karşı hücum ediyorlardı. Zaha'nın attığı güzel gol, takımı bir nebze olsun rahatlattı. İkinci devre oyunun gidişatı aynıydı. İkinci gol ile tam iş bitti derken 1 dakika içinde gelen gol ile fark tekrar 1'e indi. Sonra maçın zorluk derecesi arttı. Muslera da sakatlanıp çıktı. Ama Kasımpaşa olgunlaştırdığı birçok tehlikeli atakta Hajradinovic ve santrfor Ngoy'un pas tercihlerindeki büyük yanlışlarıyla pozisyon bulamadı. Galatasaray son 10 dakikalık uzatma bölümünü ise hakemin ses çıkarmamasıyla vakit geçirerek oynayıp, istediği neticeyi almış oldu. Takımın en iyisi tartışmasız Torreira'ydı. Gelelim Okan Buruk'a yapacağım eleştirilere… Ziyech nasıl bu kadar güçsüzken ilk 11'de sahaya çıkar? Nasıl 60 dakika oyunda kalır? Maç zorlaşmışken ve skor avantajına sahipken neden Halil ile birlikte çift santrfora dönülür? Ama tabii ki kazanan haklıdır. Benim hakemlerle ilgili net görüşüm; ülkemizde benzeri olmayan baskılar yüzünden büyük takımların maçlarında korkuyorlar. Galatasaray'ın ilk golü öncesi Zaha'nın topu kaptığı pozisyon net bir fauldü.

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