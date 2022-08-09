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ÖMER ÜRÜNDÜL
Jorge Jesus paniğe kapıldı

Jorge Jesus paniğe kapıldı

09.08.2022, Salı
Dün gece Kadıköy'de kimsenin beklemediği çok ilginç bir maç izledik. Yeni oluşan kadrosuyla Fenerbahçe ilk yarıda kopuk bir futbol sergiledi. Organizasyon sıkıntısı açıkça görülüyordu. Bu yarıda takımın tek olumlu icraatı devre sonunda çok organize gelişen, hazırlanışı güzel Valencia'nın kontrataktan gelen ikinci golüydü. İkinci yarıya Fenerbahçe yüksek tempolu ve çok hızlı başladı ve arka arkaya da önemli pozisyonlar buldu ama değerlendiremediler. Sonra da Ümraniyespor iki golle skor avantajı yakaladı. Fenerbahçe uzatma bölümünde de Berishayla beraberliği kurtardı. Öncelikle Ümraniyespor'u dünkü futbolu için kutlamak gerekiyor.
Şimdi gelelim gözlemlerime... Öncelikle günümüz futbolunda takım savunması çok önemli. Ligin yeni takımı, üstelik de birçok yeni transferle zamana ihtiyacı olan bir takımdan üç tane gol yiyorsunuz. Üstelik daha birinci dakikada net bir pozisyonu kaleci Altay kurtardı. Üç deneyimli, stoper vasıflı oyuncun var. Szalai, Peres, Henrique... İki gol kornerden yiyorsun. Peres kesinlikle sol bekte oynayamaz. Ön plana çıkan iki tane isim var; Ferdi ve Emre Mor. Çok methedilen Arao dün ikinci sınıf oyuncu kimliğindeydi. Şimdi gelelim Jorse Jesus'a... Ancak bu kadar kötü bir kenar yönetimi olabilir. Tam takımın etkili olduğu ikinci yarıda iki gereksiz değişiklik yaptı. Emre Mor takımın en iyisiydi, nasıl çıktı? Ondan sonra paniğe kapıldı. Hem Berisha'yı hem Serdar'ı aldı. Sonuçta ilk 11'den başlayan 90. dakika sonuna giden karmakarışık bir tablo.
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