ÖMER ÜRÜNDÜL

Antalya’nın penaltısı verilmedi

Antalyaspor, Hatay hezimetinden sonra G.Saray maçıyla başlayıp gittikçe oturttuğu başarılı alan daraltan savunma kurgusuyla her rakibe zor pozisyon veriyor. Böyle bir rakibe karşı, saha içi düzeni sorunlu olan F.Bahçe'nin dikkatli olması gerekiyordu. Ama Tisserand'ın büyük hatasıyla erken yenik duruma düşüldü. Sonrasında da plansız, programsız, hücum girişimleri başladı. Aslında Antalyaspor, kaleci Boffin ile riskli paslarla F.Bahçe'ye ortam hazırladı ama 'Al da at' diye verilen pası Mesut auta gönderdi.

İkinci yarıda F.Bahçe yükleniyor, Antalya da pozisyon vermiyordu. Bu arada maçın kırılma anı yaşandı. Gökdeniz, geniş alanda yakaladığı bir fırsatta boştaki arkadaşına pas vermek yerine egoistliği tercih edince net pozisyon kaçtı.

Sonrasında F.Bahçe'de oyuncu değişiklikleri ve Mesut'un sakatlığı geldi. Bu arada sahneye Ersun Yanal çıktı. Savunmanın başarılı ismi Naldo'yu çıkardı. Ardından F.Bahçe'nin arka arkaya pozisyonları geldi. Hem F.Bahçe hem de Antalya önemli fırsatları harcayınca maç berabere bitti.

Osayi bir katkı vermiyor, Samatta yokları oynadı, Pelkas ikinci yarıda gerçek yerine geçince etkili oldu. Ama Erol Bulut bazı baskılardan bunu hâlâ görmek istemiyor. F.Bahçe'de sorunlar devam ediyor. Böyle bir kritik dönemde evindeki son iki maçta vasat rakiplere 5 puan kaybediyorsa gidişatın hiç iyi olmadığı ortada.

Amilton'a, Novak'ın yaptığı hareket açık penaltıydı, hakem Ümit Öztürk vermedi, VAR da müdahale etmedi. Sonra hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltıda VAR bu sefer devreye girip hatayı düzeltti.

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