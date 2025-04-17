Tarih, 1 Ekim 2024. TBMM Genel Kurulu. Cumhurbaşkanıkürsüde. Meclisin yeni yasama yılını açılış konuşmasını yapıyor. Hitabının o bölümünde oldukça sarsıcı bir uyarıda bulunuyor. Lâkin o tespiti, müzmin muhalif çevrelerde sarsıcı bir uyarı yapıyor! Jeostratejik gerçeklerden kopuk yorumlar birbirini izliyor.Peki, 6,5 ay önce Cumhurbaşkanı ne diyor?İsrail'in, eli kanlı Başbakanı, Beyaz Saray'daki son görüşmesinde, ABD Başkanı'tan devreye girmesi rica etmiş vedemişti. Trump ise soykırımcı Netanyahu'ya,tembihlemiş ve Türkiye ile sorun yaşarsa, önce kendisi ile temas kurmasını söylemişti!Suriye yönetimi ile askeri işbirliği zemininde mutabakata varan Türkiye, gerek DEAŞ'la mücadele gerekse Suriye güvenlik ve istihbarat elemanlarının eğitimi için üs bölgeleri araştırmaya başlamış, İsrail savaş uçakları ise seçilmesi muhtemel bu alanları bombalamıştı! Golan Tepelerini işgal eden, bugünkü belirsizlik ortamını kullanarak fiili sınırlarını Şam'ın 20 km. yakınlarına kadar yayan İsrail, Azerbaycan'ın inisiyatif alması üzerine Türkiye ile masaya oturmayı seçmişti. Bakü'deki müzakerelerde,görüşülmüştü.

***

Şimdi öğreniyoruz ki Ankara, İsrail'in saldırganlığı konusunda şu ikazlarda bulunuyor:Ankara, İsrail iç dinamiklerini ve muhakemebiçimlerini de yakından takip edip, süreklidurum değerlendirmesi yapıyor! Neden? Çünkü İsrail'de bir grubun kafasındaoluşturma fikri canlı tutuluyor! Tevrat'tan aldığı referansla bu asırda jeopolitik hesaplar yapan Siyonist kafa, MÖ. 3 binde Davut Peygamber'in açtığını savunduğu yolu, yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Suriyeİsrail sınırından başlayıp Türkiye'ye komşu Kamışlı'ya, hatta Güneydoğu Anadolu'ya kadar yayılmayı varlık nedeni olarak gören İsrail, hali hazırda Suriye'nin güneyinde Dürzi grupları, kuzeyde ise Kürtleri ayrılıkçı emellere teşvik ediyor.Suriye hava sahasını tamamen kontrol etmek istiyor. Karada da hâkimiyet kurmak için işgalin sınırlarını genişletiyor.tezine güya meşruiyet kazandırmaya çabalıyor!Kuşkusuz, ABD'nin desteği halâ arkasına olduğu için. Zira İsrail, bu bölgede hiçbir devletin güçlü ve istikrarlı olmasını istemiyor. Kendisi nükleer güç olmasına karşın, İran'ın nükleer tesislerini vurmak üzere askeri operasyon plânlarını güncelliyor. Şu an için Washington-Tahran arasında başlayan nükleer pazarlığın başarısızlıkla sonuçlanmasını bekliyor!Ankara ise Türk ve İsrail savaş uçaklarını açıktan it dalaşına sokacak, tetiğe basmayı gerektirecek gerginlikten kaçındığını açıklamakla birlikte bu duruşunun zafiyet gibi yorumlanmasına da fırsat tanımayacağını ilân ediyor!İsrail'in tahriklerine rağmen Suriye sahasında, iki ülke hava unsurlarınınnoktasına gelmemiş olması, Ankara açısından yarına dair açık garanti içermiyor.Suriye'nin güvenlik ve istikrarı Türkiye'nin bekasını doğrudan ilgilendiriyor. DEAŞ'ın hortlamaması, El Hol Kampı'nın Şam tarafından kontrol altına alınması için, bölgenin kaderine yine bölge ülkelerinin sahip çıkması gerekiyor. Bu amaçla kurulacak üste, Türkiye ile birlikte Suriye merkezi hükümeti ve Suriye'ye komşu ülkelerin askeri güçlerinin de bulunması, İsrail'in de ayağını denk alması öngörülüyor!