Dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. yasama döneminin son AK Parti Grup Toplantısı'nı takip ettik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajları, gerek seçim dönemine damga vuracak başlıklar gerekse partisindeki ve kabinesindeki yenilenme üzerine kurulu idi. Elbette, çarpıcı pek çok konu vardı. Ama ben birinci sıraya, satır arasından şu cümleyi çıkardım:

"Kendimizle, ülkemizle ve milletimizle birlikte rakiplerimizi de değiştirdik! Düne kadar Anadolu insanını hürmete ve hizmete layık görmeyenleri seçimden seçime de olsa milletin kapısını çalmaya mecbur bıraktık!"

Evet, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi mücadelesinin özeti burasıdır. Ve Erdoğan'ın, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin özgüveninin arkasında milletle hemhal olma ve millete yaslanma kararlılığı vardır.

Görünen o ki...

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları bir yandan asrın felaketi ile mücadele ederken diğer yandan asrın projelerini hayata geçirme iradesine odaklanacak. Eş anlı olarak 6'lı Masa ve yanına açılan Sofra'nın kısa vadeli hesaplarına, karmaşık çıkar ilişkilerine dikkati çekecek

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Tablonun, icraat ve hizmet tarafından da ilerleyecek olursak...

Ana tema şu idi:

"Siyasetteki tecrübelerimiz bize, doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, icraatımızı hatırlatıp hedeflerimizi anlattığımızda kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını pek çok kez göstermiştir. Şimdi... Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi için milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz."

Erdoğan'ın, "çıraklık, kalfalık, ustalık ve mücadele" döneminden sonra başlatacağını ilan ettiği, "şahlanış dönemi" ise "Yapacak daha çok işimiz var" sloganı ile şekillenecek.

Ve bütün bunların başarılması için "Türkiye Yüzyılı eşiğine" dikkat çekilecek. "Bu eşik, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapma, milletimizin güvenliğini, huzurunu, refahını en üst seviyeye çıkarma eşiğidir. Önümüzdeki seçimler, bu imtihanın karar noktası olacaktır" çağrısı ile ete kemiğe bürünecek.

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Madalyonun bir diğer yüzünde ise Masa-Sofra ikilemindeki gizli pazarlıklar yer alacak...

Burada da belirgin biçimde, "PKK, FETÖ, diğer terör örgütleriyle, onları besleyip üzerimize salan karanlık mahfillerle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir" tespiti işlenecek.

"Bu partiyi (HDP), terör örgütü ile arasına mesafe koymaya davet etmesi gereken CHP'nin kendisinin aynı karanlık istikamete yönelmesi, demokrasimiz adına endişe vericidir" ifadesi de seçmenin sağduyusuna emanet edilecek.

"Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7'li koalisyon" tanımlamasıyla da seçmenden, nihai kararı öncesi son bir değerlendirme yapması istenecek.

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Bu vesile ile ayrıca mühim bir detayı da kayda geçirmek lazım

AK Parti'nin "yenilenme ihtiyacı" ile "maziden âtiye yürüyüşü kesintisiz sürdürme" kabiliyeti.

Üç dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimlerin yer alacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yeni isimlere görev vereceğini de açıklamak suretiyle, "yeni yüzler, yeni heyecan, yeni söylem" beklentilerini de karşılayacak.