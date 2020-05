Hz. Ömer'e gelen bir adam bu anlama gelecek bir cümle kullanır ve 'Eşimi boşamak istiyorum' der. Aile birliğine çok büyük önem veren Hz. Ömer sorar: "Neden eşini boşayacaksın? Eşinin hangi kusuru seni eşinden soğuttu? Haklı bir gerekçen var mı?"Adam der ki: "Ben artık onu sevmiyorum.Bunun için boşamak istiyorum."Hz. Ömer'in cevabı son derece manidardır: "Sen bütün evliliklerin sevgi-aşk ile devam ettiğini mi zannediyorsun? Sende hiç mi vefa yok? Hani vefa nerede? Git ve eşinle yola devam et."Evliliği devam ettiren en önemli nokta hakikaten "vefa" duygusudur.Çünkü en büyük sevgiler, tutkular, aşklar zaman geçtikçe monotonlaşabilir. Olağanlaşabilir. Ama vefa duygusu böyle olmamalıdır. Eşimizin zor günlerimizde yanımızda olduğunu unutmamamız lazım. Bizimle yola çıktığını, bize evlat verdiğini, baba ve annesini terk ederek bize geldiğini unutmamak lazım.Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav.)'in, ilk eşi olan Hz. Hatice annemize duyduğu derin saygı, sevgi ve vefayı bir gün kıskanır. Çünkü Hz. Hatice vefat etmiş olsa bile Peygamberimiz hep onu hayırla anmaktadır. Halbuki Hz. Hatice validemiz 65 yaşında vefat etmiş yaşlı bir hanımdı. Hz. Aişe olaya böyle bakar.Bir gün bunu saklayamaz ve Hz.Peygamber'e şöyle der: "Ey Allah'ın peygamberi! Sen bu kadında ne buldun?Dişleri dökülmüş, sırtı kamburlaşmış ihtiyar bir kadındı. Ben ise gencim. Daha dincim. Ama sen bir türlü Hatice'yi unutamıyorsun. Hep Hatice diyorsun."Hz. Peygamber (sav) bu kıskançlığı anlayışla karşılasa bile bu çıkışı cevapsız bırakmaz. Eski eşine vefasını yineler. Şöyle buyurur: "Aişe! Bu ne kadar yersiz bir sözdür. Evet, Hatice benim için çok önemlidir. Herkes beni (Mekke yollarında) inkar ederken o yanımda durdu. Herkes malını sakınırken o malını Allah için harcadı. Zor anımda bana destek oldu. Bana çocuk verdi. Evet Aişe, ölünceye kadar Hatice diyeceğim. O, cennet hanımefendilerinden birisidir."Hz. Aişe der ki: "Ben bir daha Hz. Hatice hakkında konuşmadım."Resulullah (sav)'in Hz. Aişe'ye ve dolaylı olarak bize hatırlattığı işte bu yitirdiğimizduygusudur."DUA bir dua olmaz Rabbim, ruhum görmese seni yüz yüze,Ezanla çağırıldığı zaman, yüzüm dönük Kabe'ye kılarım namazımı, Sadece senin güzelliğin için kılarım.Boş hareketler, boş sözler, bir iki yüzlü namazı, ölgün ve sıradan...Utanırım namazımdan Rabbim, basbayağı utanç duyarım.Gözlerimi artık sana kaldıramam, o cesareti kendimde bulamam.Namaza cesaret için, melek olmak gerekirdi.Ben ise, sürgünüm, düşkünüm, sapkınım.Rabbim, namazım sana erişemiyor.Yine de kılıyorum, kılmalıyım, çünkü gönlümdeki acıyı dile getirmeliyim.Senden yoksun kalınca kalbimin nasıl acıdığını sana anlatmalıyım.Bana acı Rabbim, bana merhamet ve nazar eyle, Ey Rabbim! Bana lutfeyle...""KİMPeygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik." (Nisâ-80)PEYGAMBERİMİZ (sav), "Allah ve Resulü'nü diğer şeylerden fazla sevmeyen kimse imanın hazzına eremez" deyince Hz. Ömer, "Ey Allah Resulü! Kendim hariç seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum" demiş. Hz. Peygamber de "Olmadı ya Ömer!" demişti. Hz. Ömer, "O halde seni kendimden de çok seviyorum" deyince Resulullah "Şimdi oldu ey Ömer" buyurdu. (Buhári, İman, 9; Müslim, İman,15)"KİM Hz Peygamber (sav)'e bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzdasabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandansonra orucunuzu bozduğunuz günler için birebir oruç tutarsınız.Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizdenhaberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasındakonuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğuve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.Bu iş devleti kandırmaktır ve alınanpara haramdır. Boşanma dinen geçerli olur.