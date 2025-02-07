İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşen ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya attı.

Anlattığı plana göre Ürdün ve Mısır gibi bölge ülkeleri, Filistinleri kabul edecek, daha sonra da Gazze yeniden inşa edilecek.

Peki kendilerine sorulmadan ülkelerinden gönderilen Filistinlilere ne olacak?

Trump önce, bu bölgeye "dünya vatandaşlarının" yerleştirileceğini söylemişti. Daha sonra Beyaz Saray Sözcüsü çıkıp Başkan'ın sözlerinin yanlış yorumlandığını, Gazze'nin imarının ardından bölgeden gönderilen Filistinlilerin geri döneceklerini söyledi.

Peki, bu söylediklerini nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyor?

Öyle ya, yaklaşık 500 gündür yanmış, yıkılmış dümdüz olmuş bir arazide, bombaların ve mermilerin altında aç susuz yaşayan insanları gitmeye nasıl ikna edecek?

Uluslararası hukukun soykırımcı ilan ettiği Netanyahu'nun yapmadığı daha ne yapabilir ki?

Bir 20 bin çocuk daha mı öldürecek mesela?

Akdeniz'deki uçak gemilerini tamamen silahsız 2 milyona yakın insanın üzerine mi salacak?

ABD askeri sahaya inip milyonları süngüyle mi tehcire zorlayacak?

Yoksa atom bombası mı kullanacak?

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TRUMP, FİLİSTİNLİLERİ TANIMIYOR

Bugüne kadar dünyaya savaş ihraç eden ABD'yi rasyonel bir şekilde dönüştürmeyi, çatışmaları sonlandırmayı vaat eden Trump, müesses nizamın eski bir projesini devam mı ettirmek istiyor?.. Yoksa sadece damadı Kushner'in fantezilerini mi dillendiriyor?

Trump'ın ağzından çıkanlara bakalım. ABD'nin insanlara "bir yaşam şansı" vermek istediğini; çünkü Gazze Şeridi'nin "orada yaşayan insanlar için bir cehennem çukuru" olduğunu söylüyor.

"Hiçbir zaman yaşam şansları olmadı; çünkü Gazze Şeridi orada yaşayan insanlar için bir cehennem çukuruydu. Korkunç bir durum" sözlerine bakılırsa kendince "iyi ve mantıklı" bir işe soyunduğunu düşünüyor.

Ne var ki bölgenin Riviera'sına dönüştürmeyi planladığı Gazze'de yaşayanları hiç tanımıyor.

Evet, Filistinliler yoksulluk içinde, BM'nin ve çevre ülkelerinin yardımlarıyla ayakta duruyor. Bunun en büyük sebebi de İsrail ambargosu. Ama evlerini birkaç saatliğine terk ettiklerinde bile Yahudi işgalcilere kaptıran bu insanlar ülkelerini terk ederler mi?

Gazze'yi, sadece ailesindeki ve çevresinde Yahudilerden dinleyen Trump bir de Filistinlere kulak vermeli.

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TAMAM DÜNYA UMURUNDA DEĞİL AMA...

Trump'ın Gazze için planladıkları, uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına geliyor. Atacağı adımlar açık savaş suçu.

Bütün dünya da bu konuda Trump'ın karşısında. Sadece bölge ülkeleri değil, İngiltere'den Çin'e kadar tüm devletler bu saçmalığa karşı seslerini yükseltiyorlar.

Evet, Trump'ın uluslararası toplumun ne dediğini pek umursamadığını biliyoruz. Ancak bu adımı atarsa, bugüne kadar belirli coğrafyalarda etkili olan Amerikan karşıtlığını küreselleştireceği kesin. Radikal değişim vaadiyle ikna ettiği ABD kamuoyunu bile karşısına alacağını görmek zor değil.

Eğer nabız yokluyorsa kendisine sempatiyle yaklaşanları da kaybetmek üzere olduğunu anlamalı.

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MESLEK ODALARI KİMİN DENETİMİNDE?

Ekonomist Nejat Özonay, enflasyon ve hayat pahalılığının sadece marketler üzerinden tartışıldığını ve toplumun dikkatinin tek noktaya odaklandığını söylüyor.

Diğer işkollarındaki fiyat artışlarının marketlerdeki zamları katbekat geçtiğini anlatan Özonay'a kulak verelim:

"Birçok meslek odası fiyat tarifelerini o kadar çok artırdı ki, TÜFE oranı yaya kaldı. Bir market bazı ürünlerde pahalıysa, 50 metre ilerisinde başka market var. Ama meslek grupları tek bir merkezden fiyat belirliyor. Doktoru, berberi, avukatı, muhasebecisi, terzisi ve diğerleri ücretlerini o kadar artırdı ki, gıda fiyatları yaya kaldı. Meslek odaları kimin denetiminde?"