Cumhur İttifakı seçmenlerine hakaret eden bir lümpeni onur konuğu olarak ağırlayan CHP, eski genel başkanları Kılıçdaroğlu'nu Kurultay'a getirtemedi. Kılıçdaroğlu'nun boş kalan koltuğunda Selin Sayek Böke oturuyordu.

Kemal Bey, Hacı Bektaş törenlerinde protokolden uzakta önüne bir su bile konulmadan misafir edildiği için olabilir mi?

İmamoğlu medyasının ve Özgür Özel'e taabi kalemlerin AK Parti'liye vurur gibi yüklendikleri Mansur Yavaş da dün Kurultay kürsüsünden sitem ediyordu.









Söze, "Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim" diye başladı.

Meğer Kurultay'dan sadece bir saat öncesinde aranıp "Siz de konuşun" denmiş.

Konuşmasında olayla ilgili tüm ayrıntıları anlatan Yavaş, dışarıda tutulmaya çalışıldığının farkında olduğunun altını çizme ihtiyacı duyuyor.

Yavaş, "Kusur aramıyorum" diyor. Sağduyulu davranıyor. Ancak 31 Mart'ta yüzde 51 oy alan İmamoğlu ve İzmir'i yüzde 49'la kazanan Cemil Tugay konuşma protokolündeyken, yüzde 60'la Ankara'da rekor kıran Yavaş'ın "Gel bakalım Muharrem" edasıyla son anda listeye eklenmesi polemiğe konu olmayacak gibi değil.

Evet, CHP'de saflar netleşiyor. Ve Yavaş, Genel Merkez'deki ittifakın en büyük rakibi.

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O NE DEMEK ÜMİT BEY?

Dilan Polat'a seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" diyor.

Neden yazamıyorsunuz Ümit Bey?

Bakan dövmek için İç İşleri'ni basmaya giden birisiniz, korktuğunuzu sanmıyorum.









Bugüne kadar sığınmacılarla ilgili ortaya hiçbir delil koymadan en akıl almaz iddiaları dillendirdiniz. Sonrasında memlekette yabancılara karşı onca saldırı gerçekleşti. Başınıza bir şey mi geldi?

Yoksa Dilan Polat'ın hapisten çıktıktan sonra artan takipçi sayısı iştahınızı kabarttı ve siz de bu güruhtan etkileşim almak için dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz?

Sebebini bilmiyorum ama kamuoyunda infial yaratan bir kovuşturma sürecini doğrudan etkileyecek bilgileri yargıdan gizlemek, hukukun yanı sıra siyaset ahlakını çiğnemek anlamına gelir.

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SENCAR'I ATATÜRK BİLE KURTARAMADI

Harp Okulu'ndaki korsan yemin töreni üzerine Atatürkçülük tartışması alevlenince Özer Sencar'ın sosyal medya üzerinden kurucusu olduğu Metropoll Araştırma'ya ait 2023 tarihli bir anket paylaştı. Sencar'ın ajitatif bir mesajla hatırlattığı anket bir anda medyada elden ele dolaştırılmaya başladı.

Zira Sencar'ın araştırmasına katılanların yüzde 86'sı "Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz" şeklindeki soruya "evet" yanıtını vermişlerdi.







Dün baktım, günlerdir Sencar'i güvenilir bulup referans veren çevreler şimdi kendisini gömüyorlar.

Hayırdır, dedim. Meğer Metropoll son kamuoyu yoklamasını açıklamış. Ve... AK Parti birinci, CHP ise ikinci çıkmasın mı?

Adama söylemediklerini bırakmadılar.

Bütün anketlerde CHP birinci parti derken Sencar ne yapmak istiyormuş?

Bir ay önceki anketlerde CHP birinci partiyken bir ayda ne değişebilirmiş ki?

Zaten bir süredir de kulisler de, söz konusu şirketin bazı taleplerinin, CHP ve CHP'li belediyeler tarafından kabul görmediği, bazı sıkıntıların yaşandığı iddiaları dolaşıyormuş. Bunlardan korkulur.

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AFERİN OĞLUMA

Memlekette kim ağzını açsa "nerede bu adalet" diye yakınıyor.

Gelin görün ki, dün haberlere konu olan polis çevirmesindeki aşağıdaki diyalog da ülkede vaka-i adiyeden.







14 yaşında direksiyon başında yakalan çocuk, polisin "Birine çarpıp öldürsen ne yapacağız, ehliyetin yok" demesi karşında "Arabayı ehliyet mi kullanıyor" diye cevap veriyor.

Çocuğun babası da "Canın sağ olsun paşam, canın sağ olsun koçum" diye çocuğa yaptığının doğru olduğunu anlatıyor.

Birkaç bin liralık para cezasının ardından mesele kapanıyor.

Nasıl olacak bu iş?