Dünya Sağlık Örgütü şimdi de ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529'u "endişe verici varyant" kategorisine aldığını açıkladı.

Söylemesi kolay olsun diye varyanta, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omikron adını vermişler. Ya da daha basiti NU.

Örgüt, varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın biraz zaman alacağını söylüyor. Ancak ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişilerde tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu tespit etmişler.







Diğer varyantlarda da durum farklı değildi, ama belli ki bu NU daha bir başka nüksediyor.

Ayrıca DSÖ'nün raporuna göre NU "düşünülenden çok daha agresifmiş".

Tabii ki haber üzerine birçok ülke epeydir işitmediğimiz uçuş yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Türkiye de yeni varyanta ilk refleks veren ülkelerden oldu. Hatta basında kapanmadan dem vurmaya başlayanlar bile var.

O kadar aşıya, kapanmaya, tartışmaya rağmen döndük mü yine başa?

O halde gelsin Omikron'a uyumlu yeni aşılar, aşılamaya rağmen kapanmalar...

Bu böyle devam eder gider...

***

'GERÇEĞİN ÇÖLÜNE HOŞ GELDİNİZ'



Türkiye, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızının trajedisini konuşuyor.

Basında ve sosyal medyada ortaya atılan korkunç iddiaları, henüz "söylentiden ibaret" saydığım için tekrar etmeyeceğim.







Zaten duymadığınız rezillik kalmadı. Millet "Pes artık! Ne ara bu kadar kötü olduk. Ne oldu bize?" diye feleğe kahretme aşamasında...

Bana sorarsanız, bize bir şey olduğu yok...

Saydırmayın bana şimdi türümüzün mazisinden şahit olduğumuz insanlık manzaralarını...

İnternetle birlikte yaygınlaşan ve her insanın yayıncı olduğu iletişim platformları içimize ayna tutmaya başladı, o kadar.







Eskiden yerelde kalan, gündem olması şans sayılacak olaylar, artık tüm ülkenin online bağlandığı sosyal medyada anlık takip edilebiliyor. Enformasyon neredeyse ışık hızıyla yayılıyor...

Yansımanın gerçekliğini sorgulamaya vakit bile kalmıyor...

Toplumlar, biyolojik ve kültürel evrimin sınırlarını zorlayıp bireyi hipnotize eden bu data bombardımanına ne kadar dayanabilir tahmin etmek zor.