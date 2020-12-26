Seçim dönemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu omzundan yakalayan o gizemli eli hatırlıyorsunuz değil mi?

Hani şu İmamoğlu tam gazetecilerin "Seçimlerin iptaliyle ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt verecekken arkasında bekleyen siyah minibüsten uzanan... Ekrem Bey'i omzundan yakalayıp susması ve araca binmesi için sertçe çekiştiren el.

Kimileri "ajansın eli" demişti.







O günlerde de yazmıştım... El, şimdilerde "Belediye Sözcüsü" olarak anılan, Başkan'ın Basın Danışmanı Murat Ongun'a aitti.

Üzerine epeyce laf edilen bu hadisenin ardından İmamoğlu Ongun'u "İnsanların içinde bana karşı biraz daha nazik ol" diye uyarmış mıdır, bilmiyoruz.

Belki de sadece "Sen ne biçim danışmansın bana hiçbir şey danışmıyorsun" diye sitem etmekle falan yetinmiştir.

Ama İmamoğlu'nun, İBB'nin eleştirilen Şeb-i Arus töreniyle ilgili hata yaptıklarını kabul ederek Murat Ongun'u fena boşa düşürdüğü kesin.

Zira Ongun bir gece önce Twitter'da bambaşka bir havadaydı. Hata yaptıklarını kabul edeceklerinin sinyalini vermek şöyle dursun, tarihçi Murat Bardakçı başta olmak üzere İBB'nin Mevlevi geleneklerini katlettiğini söyleyenlere ateş püskürüyordu.

Bakalım kameraların karşısına beraber çıktıkları ilk karede ifadelerinden mevzuyu anlarız nasılsa... Başkan intikamın soğuk yemeğine mi kaşık sallamış yoksa anlık mı davranmış bir fikrimiz olur.

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NATO MERMER NATO MUHALEFET



Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin geçen akşam bir televizyon programında İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'nu zor bir soruyla terletti.

Dervişoğlu'nun "Biz iktidar partisi de Türkiye için doğru bir şeyler yaptığında TBMM'de lehinde kararlara imza atabilme basireti sergiliyoruz" sözleri üzerine Zafer akılda kalıcı bir formülle kafaları açtı.







Özetle şöyle söyledi:

"Daha dün Libya tezkeresine 'Mehmetçiğin sınır dışında ne işi var' gerekçesiyle CHP, HDP ve İYİ Parti olarak karşı çıktınız... Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o halde aynı gün oylanan Afganistan tezkeresine de karşı çıkmanız gerekmez mi? Ama Afganistan tezkeresine evet dediniz. Afganistan tezkeresine evet, çünkü NATO öyle istiyor. Libya tezkeresine hayır çünkü NATO öyle istemiyor. Dışarıdan böyle görünüyorsunuz, kusura bakmayın."

Müsavat Bey "Dışarıdan nasıl göründüğü beni ilgilendirmiyor, olabilir" diye cevap verdi.

Siz ne diyorsunuz? Böyle milliyetçilik, ulusalcılık, Türkiyecilik olabilir mi? Dışarıdan nasıl görünüyor?

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KİMİN FİKRİYSE TEBRİK EDERİM, ÇOK KORKTUK!



Geçen gece sokağa çıkma yasağı sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden acı acı ambulans sirenleri işitildi. Üstelik bir iki tanesinin değil, onlarcasının... Tam 61 taneymiş!

Ambulansların geçiş güzergâhları boyunca vatandaşlar hop oturup hop kalkmışlar tabii.

Derken mesele anlaşıldı. Bereket ortalığı ayağa kaldırarak geçen ambulansların içinde korktuğumuz gibi hastalar yokmuş.







Geçit töreni yapıyormuş arkadaşlar. Ankara'dan yola çıkmışlar ve artık İstanbul'da hizmet vereceklermiş. Onu kutluyorlarmış.

Eksik olmasınlar da kendilerine daha az korkutucu bir eğlence bulabilirler. Takdir edeceklerdir ki genelde ambulans sireniyle hoş anılarımız yok.

Kaldı ki bu günlerde insanlar zaten pandemi nedeniyle panik içerisindeler.

Her gün ekranlardan "Sıra size gelecek", "Belki de celladınız en çok sevdiğiniz, en yakınınızdaki olacak" türü "bilimsel açıklamalarla" korkutuluyorlar. Bir yandan da salgını sinsice kullanan muhalefetin "ölü sayıları gizleniyor" yalanına maruz bırakılıyorlar.

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BOTOKSU, DOLGUSU OLAN AŞI GÖNÜLLÜLERİNİ DİNLEYELİM



Dünyanın ilaç standartlarını belirleyen ABD'nin Gıda İlaç Dairesi (FDA) koronavirüse karşı geliştirilen Moderna aşısının yan etkileriyle ilgili pek çok kişiyi ilgilendiren bir uyarı yaptı.

FDA'nın Danışma Komisyonu, Moderna aşısının klinik deneylerine katılanlar içinden botoks gibi kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerde şişme ve iltihaplanma gibi yan etkiler görüldüğünü bildirdi.







Ama kuşkusuz bu alanda daha çok veriye ihtiyaç var.

Aşı gönüllüsü olan gazetecilerimizden botoksu ve dolgusu olanlar Moderna aşısını da deneyip yan etkilerini vatandaşla paylaşabilirler. Ya da en azından Çin aşısında böyle bir etki gözlemleyip gözlemlemediklerini söyleyebilirler. Kadın erkek fark etmez.

Böylece aşı karşıtlığıyla mücadeleye daha fazla katkı yapabilirler.

Sonuçta her şey bilim için değil mi?