Tanınmayan, bilinmeyen ve solunum yoluyla yayılan bir virüsle karşılaşınca paniklemek son derece insani, doğal.AncakVirüsü ilk günlere göre daha iyi tanıyoruz. Bilimsel çalışmalarda ve deneme yanılma yöntemiyle uygulanan tedavilerdesağlandı.Örneğin, başlarda solunum şikâyetiyle hastaneye her gelenin entübe edilmesinin yanlış, tedavi için verilen kimi ilaçların da zararlı olduğu artık kabul ediliyor.Her gün, birbiri ardına yeni aşılar bulunduğu duyuruluyor.Ne var kiduruyor.uygulamalar, önlemler veyasaklar da...Açık havada maske zorunluluğu, sokağa çıkma yasakları, seyahat engelleri, ticaret kısıtlamaları, sanatsal faaliyetlerin durdurulması gibi olağanüstü hal uygulamaları yürürlükte.Oysa geçen süre içerisinde tüm bunların işleviyle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olduk.

***

Yazın açık havada yan yana olmamıza rağmen vakalar düştü. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı mekânlara girdikçe de sayı arttı.Virüsün yayılım hızının alınan tedbirlerle değil, diğer solunum yolu hastalıklarında olduğu gibive buna bağlı olarakilişkili olduğunu yaşayarak gördük. Araştırmalar,ve "gargara" (Bkz. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta) gibi basit yöntemlerin yasaklardan daha iyi çalıştığını ortaya koyuyor.Maskenin işlevsiz olduğuna, bazı durumlar hariç, yaygın kullanımının zarar verdiğine dair yayınlanan bilimsel makaleler de buradan DSÖ merkezine yol olur.Evlere kapanmanın sonuç vermediğini ise "evde kal" kampanyalarının mucitleri bile kabul ettiler. Belirti gösteren insanlarınihtiyacı olduğunu hekimler söylüyorlar. Araştırmalar da bulaşların tamamına yakınının evlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.İzolasyonun en çok dillendirilen gerekçesi olanve sağlık sisteminin kilitlenmesi senaryosu da pik dönemlerinde bile yaşanmadı. Kaldı ki, yoğun talebin de medyanın körüklediği panik havasıyla grip belirtileri gösteren herkesin hastanelere koşması yüzünden oluştuğu da ortada. Çünkü hastalığı ayakta atlatacak kişiler sağlık personeliyle gereksiz yere temasa geçtiler.Ticaret ve seyahat kısıtlamalarının neden olduğu yıkımsa şimdiden hissediliyor. BM rakamlarına göre işsizliğe, açlığa bağlı çocuk ölümleri tavan yaptı.

***

Tüm bu bahsettiklerim, dünyanın çeşitli ülkelerinden saygın üniversitelerin, Nobelli bilim insanlarının ve hekimlerin araştırmalarından, açıklamalarından, istatistiklerden. BirAşı karşıtı da değiliz. Sadece. Fatih Altaylı, SağlıkBakanı'ndan takdir alan programlarında aksiniiddia etse deya!Ne var ki bu bilimsel itirazları dile getirdiğimizde muhatap olduğumuz diyalog hep aynı:- Yahu laboratuvar ortamında varlığı kanıtlanmış bir virüsten ve onun neden olduğu hastalıktan konuşuyoruz.? Sadece hâlihazırdaki yasakların, uygulamadaki izolasyon tedbirlerinin yarardan ziyade pek çok alanda yeni sorunlar yarattığını söylüyoruz.