15 Temmuz askeri darbe girişimindedünyanın bütün halklarına örnek olacak cinstendi.Darbe girişimi karşısında CHP'nin ikircikli tavrı ise hep tartışıldı.'nuno gece sivil halksokakta katledilirken,yaşananlarıgüvenli bir evdekahvesini yudumlayıpizlemesi, yaşananlara"kurmaca" demesi hafızalarımızda.Yalnızca o değil tabii ki...Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gibi,da unutmadık.Elbette CHP'li siyasilerin bu utanç verici tavırlarının partinin tabanında da karşılığı var.O gece halkı salalarla demokrasiye sahip çıkmaya çağıran imamları dövenleri gördük.Sokaktan geçen tankların içindeki FETÖ'cülere balkonlardan tezahürat yapanları da...Neticede sözünü ettiğimizBaşbakanın ve bakanlarının asıldığı 27 Mayıs'ı yıllarca bayram olarak kutlamış bir siyasi hareket.

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Her şeye rağmen. İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi solcu Kürtleri bile ikna ettiler.Ekim Devrimi'nin yıldönümlerini atlamıyorlar. 12 Mart cuntasının astığı'in adını parklara veriyorlar... 12 Eylül'de generallerin yaşını büyütüp astığı'e ağıt yakıyorlar.Yapısı itibariyle "otoriteye itirazı" olan gençleri bu söylemle etkiliyorlar.Partide bu çelişkinin farkında olan isimler yok değil. "Solcu partisinin" darbecileri, dahası FETÖ'cü ajanları arkalayan bu tavrını telafi etmeye çalışan Özgür Özel gibi.Şu sözler, darbe gecesi Meclis'te olan Özel'e ait:."

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Ne var ki geçtiğimiz günlerde'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararı, ne yazık ki Özel'in de numara çektiğini gösterdi.Şöyle ki,O gece ülkeye ve demokrasiye sahip çıkanların ceza almasını isteyenseHadi bu işe önayak olan15 Temmuz tartışması açılınca, o gece FETÖ'cü darbecilerin uçaklarla bombaladığı Meclis'te direnmesini örnek gösteren Özel bu işi nasıl açıklıyor?Ya da CHP'nin bu utanç vesikasının altına imza atan 127 vekilin içindeki demokratlar, halkçılar, darbe karşıtları, yurtseverler, azıcık utanması olanlar?Gerçi artık ne deseler boş...Olur da asker darbeye kalkışırsa sivil halka "" mesajı vermek için yargıya gittiklerini tarih kaydetti bir kere.Siz söyleyin, böyle bir ayıbın telafisi olur mu "devrimciler"?