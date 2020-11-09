Bu coğrafyada yaşayıp yakın tarihi azıcık bilen birisinin başlıktaki soruya vereceği cevap bellidir:Zira ABD nereyi mercek altına alsa, dosyasını raftan indirse, demokrasisini yeterli bulmadığı gerekçesiyle oraya çöker. Vietnam'dan bu yana girdiği ve girmeye çalıştığı ülkelerin başına ne felaketler açtığı ortada.Irak'ta Saddam'ın, Afganistan'da Taliban'ın, Suriye'de Esad'ın yaptıklarıyla, buralara "düzen" getirmek isteyen ABD'nin neden olduğu yıkım kıyaslanabilir mi?İşte ben ve benim gibi düşünenler, tam olarak bu "basit" gerekçeyle "Trump" dedik. Bu yüzden, ""ehveni şer" görüyoruz.Biden ve temsil ettiği "geleneğin" aksine(dolayısıyla daha öngörülebilir) olduğunu söylüyoruz.Trump döneminde ABD ve Türkiye'nin çelişen çıkarlarının neden olduğu krizlere her defasında "diyaloğun" kapısını açtığıbulunması bunun en net göstergesi.

***

Elbette her kesimden yurtseverin paylaştığı bu müşterekten ayrı düşenler de var. Aylardır konuştuğumuz ABD seçimleri de bir ABD başkanından beklentisi "" diyenlerden çok farklı olanları iyot gibi açığa çıkardı.ABD müesses nizamının kadim bir bürokratı olan Biden'a seçim sürecinde bizim buralardan verilen destekleri düşünün...Bir yandan Bolşevik devrimin 103. doğum gününü kutlayıp ardından küreselcilerin adayını alkışlayan "" da var aralarında... Her gündemde solcuların simetrisinde tavır alan "" da...Bu aşırı heyecan hali,değil de nedir?Var mı başka izahı?

***

Birkaç gündür de Trump'ın yasal ve meşru itirazlarına rağmen'ı kutlamak için sıraya geçtiler.Sosyalist Murat Belge ile Bülent Arınç'ın ardından ana muhalefetin lideri de, FETÖ mirasçıları dabağlılıklarını bildirdiler...Obama'ya "yoldaş" diyen PKKHDP'de ise, Biden'la birliktebaşlayacağı söylendiği için bir bayram havası hakim."PKK dahil muhalefetle iş birliği" vaat eden Biden'dan beklentilerinin karşılığını alabileceklerini umut ediyorlar.Yüzyıldır bütün kifayetsiz muhterislerin beklediği gibi...İnanın akıbetleri farklı olmayacak. Kullanıp atıldıktan sonra bu halkın vicdanında mahkum olacaklar.