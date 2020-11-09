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Haberler Melih Altınok Sizin bir ABD başkanından beklentiniz nedir?
MELİH ALTINOK
Sizin bir ABD başkanından beklentiniz nedir?

Sizin bir ABD başkanından beklentiniz nedir?

09.11.2020, Pazartesi
Bu coğrafyada yaşayıp yakın tarihi azıcık bilen birisinin başlıktaki soruya vereceği cevap bellidir:
Bizimle mümkün olduğunca az ilgilensin yeter!
Zira ABD nereyi mercek altına alsa, dosyasını raftan indirse, demokrasisini yeterli bulmadığı gerekçesiyle oraya çöker. Vietnam'dan bu yana girdiği ve girmeye çalıştığı ülkelerin başına ne felaketler açtığı ortada.
Irak'ta Saddam'ın, Afganistan'da Taliban'ın, Suriye'de Esad'ın yaptıklarıyla, buralara "düzen" getirmek isteyen ABD'nin neden olduğu yıkım kıyaslanabilir mi?
İşte ben ve benim gibi düşünenler, tam olarak bu "basit" gerekçeyle "Trump" dedik. Bu yüzden, "izolasyon" diyen, Pentagon'a rağmen Amerikan askerlerini eve çağırmaya uğraşan, ABD'yi içe döndürmeyi vaat eden Trump'ı "ehveni şer" görüyoruz.
Biden ve temsil ettiği "geleneğin" aksine Trump'ın Orta Doğu'ya dair rezervlerinin siyasi ya da dini değil, ekonomik (dolayısıyla daha öngörülebilir) olduğunu söylüyoruz.
Trump döneminde ABD ve Türkiye'nin çelişen çıkarlarının neden olduğu krizlere her defasında "diyaloğun" kapısını açtığı fiili çözümler bulunması bunun en net göstergesi.

***

Elbette her kesimden yurtseverin paylaştığı bu müşterekten ayrı düşenler de var. Aylardır konuştuğumuz ABD seçimleri de bir ABD başkanından beklentisi "gölge etmesin başka ihsan istemez" diyenlerden çok farklı olanları iyot gibi açığa çıkardı.
ABD müesses nizamının kadim bir bürokratı olan Biden'a seçim sürecinde bizim buralardan verilen destekleri düşünün...
Bir yandan Bolşevik devrimin 103. doğum gününü kutlayıp ardından küreselcilerin adayını alkışlayan "belediye solcusu" da var aralarında... Her gündemde solcuların simetrisinde tavır alan "Belediye İslamcısı" da...
Bu aşırı heyecan hali, umudu okyanus ötesine bağlamanın tezahürü değil de nedir?
Var mı başka izahı?

***

Birkaç gündür de Trump'ın yasal ve meşru itirazlarına rağmen başkanlığı küresel bir medya kampanyasıyla "resmen" ilan edilen Biden'ı kutlamak için sıraya geçtiler.
Sosyalist Murat Belge ile Bülent Arınç'ın ardından ana muhalefetin lideri de, FETÖ mirasçıları da tacını zamansız giyen yeni "Kral"a bağlılıklarını bildirdiler...
Obama'ya "yoldaş" diyen PKKHDP'de ise, Biden'la birlikte Üçüncü Obama döneminin başlayacağı söylendiği için bir bayram havası hakim."PKK dahil muhalefetle iş birliği" vaat eden Biden'dan beklentilerinin karşılığını alabileceklerini umut ediyorlar.
Yüzyıldır bütün kifayetsiz muhterislerin beklediği gibi...
İnanın akıbetleri farklı olmayacak. Kullanıp atıldıktan sonra bu halkın vicdanında mahkum olacaklar.
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