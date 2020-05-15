PKK dün de Van Özalp'ta ortaya çıktı. İlçenin, pandemi nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırıda bir belediye çalışanı ile Vefa Grubu'nun yolda araca aldıkları vatandaşın hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Daha önce ambulanslara, öğrenci yurtlarına saldırılar düzenleyen PKK'nın şimdi de karantinadaki Vanlılara yardım götüren sivil gönüllüleri vurması bizler için şaşırtıcı değil.

Bakalım, son günlerde PKK'nın yasal kanadı HDP'ye yeniden kredi açmanın derdine düşenler... Kandil'in aday listelerine koyduğu vekillerin partiyi PKK'dan koparmasına umut bağlayanlar şaşırmış gibi yapacaklar mı?

Muhtemelen yine HDP'ye saldırıyı kınama çağrısı falan yaparlar.

HDP'den birisi de çıkıp olayın aydınlatılması için konuyu Meclis'e taşıyacaklarını söyler. "Nereden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını" da ekler.

Ve devre tamamlanır. Konu önümüzdeki terör saldırısına kadar rafa kaldırılmış olur.

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AK Parti'nin Twitter kampanyası



Geçtiğimiz gün, Twitter'da AK Parti yöneticilerinin başında olduğu "milli hesaplar takipleşiyor" kampanyası düzenlendi. Kampanyaya pek çok gazeteci de destek verdi.

Twitter'da aynı görüşe sahip insanların birbirlerine takipçi olmasının mutlaka faydaları vardır. Ama çağımızın bu yeni mecrasında etkin olmak için daha fazlasına ihtiyaç olduğu kesin.

Ben Twitter'dan iyi faydalanmak için takip ettiğimiz kişilerin geniş bir yelpazeden oluşmasına dikkat ediyorum. Burada da kriterim kullanıcının AK Partili ya da CHP'li falan olması değil. Takip edeceğim kişilerin gerçek, iyi niyetli, orijinal, eğlenceli, yaratıcı ya da öğretici karakterler olmasına özen gösteriyorum.

Ve istisnalar olsa da trollerden uzak durmaya çalışıyorum.

Çünkü yıllardır, yeni kamusal alanımız olan bu mecrada manipülasyonun temel ilişki biçimine dönüştüğünü gözlemliyorum.

Bu arada bir insanın Twitter'da gerçekten takip edebileceği kişi sayısı 1000'dir, olsun olsun 2000'dir. On binlerce, yüz binlerce kişiyi "follow" etseniz bile bu sizin onların ne dediğini dinlediğiniz anlamına gelmez. Olsa olsa mütevazıyım ayağına takipçi kastığınızın işaretidir.

Zaten Twitter da günlük takip edilecek kişi sayısına bu gerçekliği korumak için kota koymuştur.