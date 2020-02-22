Geçtiğimiz gün, Pelikan geyiğinede katıldı. Piri, attığı bir tweette,'nın yeniden tutuklanmasını "bağlıyordu.FETÖ'cü troller ve muhalif pozlarıyla Kemalistleri, solcuları kekleyen gazeteciler, siyasiler vs. de Piri'nin mesajını elden ele yaydılar...FETÖ firarisi'ın kankisi olanbu sevimsizi,'ın gönüllü avukatıolarak da tanıyoruz.Peki, nedir bu Piri gibi yurt dışındaki Türkiye düşmanı militanların bile sarıldığıHikaye 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden hemen önce başladı...Kampanya,gazetesi üzerinden başlatıldı.yönetimindeki gazete, internette yayınlanan ve Davutoğlu'nu eleştiren imzasız bir blok yazısını "olarak kamuoyuna duyurdu.Söz konusu yazıda Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı arasındaki siyasi gerginliğe dair iddialar yer alıyordu. Metinde, dönemin başbakanına basında sert eleştiriler yapan bazı gazetecilerin isimleri de zikrediliyordu.Karagül ve ekibi, benim de aralarında olduğum bu gazetecileri,ediyordu.Gazetenindikkatleri FETÖ'nün hedef tahtasındaolan gazetecilerin üzerine çekmekampanyası başarılı da oldu.Tüm FETÖ'cüler,okyanus ötesinin CHP'deki ve AKParti'deki sözcüleri, "" takılankaranlık tipler ve PKK'lılar da "Pelikan"diye papağan gibi tekrarlamaya başladılar.Muhtemelen darbe girişimi başarılı olsaydı bugün(Pelikan Terör Örgütü) sepetinde Erdoğan'a destek veren gazetecileri yargılayacaklardı.

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15 Temmuz'da başaramadılar.Ancak, Pelikan ismiyle özdeşleşen imzasızortaya çıktı.Fazlası da...Davutoğlu AK Parti'den ayrıldı. Hatta parti kurdu.Kendisine "" diyen KemalKılıçdaroğlu ile bile kol kolagirdi. Şimdi 2023'te Erdoğan'ıdevirme koalisyonuna kabuledilebilmek için yırtınıyor.Pelikan isimli metni yazanlar bile eminin ki,baktıkça, eleştirilerinin ne kadar naif olduğunu düşünüyorlardır.Bu arada, takdiri ilahi mi dersiniz bilmiyorum ama çamurunu sağa sola bulaştıranilan ettiklerini hatırlatmadan geçmeyeyim.

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Hadi, meslektaşlarının, siyasilere ve partilere yönelik eleştirilerinden ötürü linç edilmesine gık bile demeyen basın örgütlerini anlıyoruz. İpleri kimin elinde, malum.İtham edilmelerine rağmen Pelikan konusunda çıkıp iki laf etmeyen gazetecilerin suskunluğu da daha ne kadar sürer bilemiyorum. Takmadıklarından diyeceğim ama öyle olmadığını da biliyorum.Ancak icraatlarına ve söylemlerine yönelik gazetecilerin yaptığı her eleştiriyi, FETÖ'cüler gibi "diye yaftalayan kimi AK Partili vekiller ve siyasetçiler debıraksınlar.Sanki millet "Pelikan" diye sinsi sinsi söylendiklerinde kimi hedef aldıklarını anlamıyor.