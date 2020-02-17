. Onu dasık sık görüyorsunuz. Sağa sola çamur atıp sonra, twitlerini silmesiyle meşhur. Onun davar.Bir aralarisimliCHP yalakası birinternet sitesindegazetecilik yapıyordu. Olabilir, gazeteciler robot değil, herkesin bir siyasi görüşü var dedik geçtik.Hatta operasyonlarının karşılığı olarak CHP'den milletvekilliğini kapınca da doğal karşıladık. Demek kidiye düşündük. Kitaplarını CHP'i belediyelere "iyi fiyattan" satmasını falan görmezden geldik.Ne var ki bu Yarkadaş, tekrar aday gösterilmeyince yeniden. Kaldığı yerden CHP militanlığına devam ediyor.Bu kadarla da yetinse iyi... Lafımız olmazdı. Elini sallasan böyle bir tipe değiyor, hangi birine...Fakat bey'fendi bir de pişkin pişkin, gazeteciliğini milletvekilliğine, danışmanlığa değişmemiş; belediyelerdeneski meslektaşlarına,"yandaş" diyor.Dün yine internet sitesinde, "eski bir AKP'liye" yönelik eleştirilerimi "Yandaş Melih Altınok" diye haberleştirmişti.diyeceğim ama...

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Demiyorum!Zira o bir "profesyonel!"Bizler gibi insani, sosyal kaygıları yok.CHP Genel Merkezi ve yazı işleri toplantıları arasında mekik dokuyanyürüyor; yüz kızarması gibi "zaaflara" da elbette bu yolculukta yer yok.Öyle ya, büyüklerinin seviyesine ulaşması basit iş mi?Mesela kendisi gibi gazetecilikten gelip vekil olan, ardındanüstlenen bir Tuncay Özkan olmak kolay mı?

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Söz, memlekette CHP yandaşı gazeteciliğin top notası olan Tuncay Beye ve "yüzsüzlere" gelmişken...Geçtiğimiz günlerde bizim gazeteden, İlker Bağbuğ'a 2007 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı iken verilen ve içinde 15 bin FETÖ'cü askere ait bilgilerin yer aldığı flaş diskle ilgili sorular soruyordu.Tartışma Başbuğ üzerinden yürüyor ama bence asıl mesele, kendisine bu diskiÜç yıl önce bu köşede aynı soruları dile getirmiş ve Başbuğ'a flaş diski veren isim olan Tuncay Özkan'a seslenmiştim.Yazım üzerineertesi sabahıarayıp ". SavcılıkTuncay Bey'i çağırdığında,söz konusu diskin varlığındanhaberdar oldum" demişti.Özkan'dan ise hala bir ses seda yok...Sahi Tuncay Bey, içinde 15 bin FETÖ'cün olduğu diski size yüz yüze görüşmenizde verenBir ara Kemal Beyin, Genel Merkez'de kendisini ziyaret edip kaset skandalıyla ilgili görüntü izlettiklerini söylediğiarkadaşı falan olmasın?