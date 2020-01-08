Putin’in Trump’a cevabı ne olacak, ben asıl onu merak ediyorum

Kudüs Gücü Komutanı'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından gerilim tırmanıyor.Taraflar da her gün karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ediyorlar.Trump gerekirse "orantısız da vururuz" diyerek el yükseltti.İzdihamdanTahran da boş durmadı.Resmi yetkililer, ellerinde ABD'yi acımasızca vurmak içinolduğuna dair açıklamalar yaptılar., falan...Dün'da yer alan makalede de dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in" talimatı verdiği iddia ediliyordu.Ne var ki tüm dünya, İran'ın" başka henüz ciddi bir planının olmadığını biliyor....

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Ama bu tablo, Süleymani suikastının, bölge ve dünya içinolduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.Zira ABD bu kez,kullanmadanolsa daÖyle ya, İran rejimi Rusya'nın desteğiyle ayakta. Karşılığında da Suriye'de olduğu gibi, Rusya'nın hedefleri için bölgedekikullanıyor...Hatta, Kasım Süleymani gibi komutanlarınısürüyor...Rusya'nın "diplomatik nedenlerle" elini sürmediği işleri hallediyor.

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Dolayısıyla herkes İran'ın misillemesini beklerken ben en çokmerak ediyorum.Dün, Suriye'de Esad'la buluşmadan önce basına yansıyan pozlarındaRusya Devlet Başkanı bugün de Türkiye'ye gelecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Türk Akımı Projesi'nin açılışını yapacak.Muhtemelen kafasında da Trump'ındevirmesine karşı yapacağı hamleyi düşünecek...Bakalım bu kezABD'ninvuracak?