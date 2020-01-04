Türkiye’ye yeni bir alan daha açılıyor

Irak'ta konuşlu'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik ABD saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti.Bu olayın ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik biryaşandı.Eylemin,Haşdi Şabi tarafındanörgütlendiğini bilenABD Başkanı DonaldTrump "yeni yıl mesajını"Twitter'dan Tahran'aulaştırdı:Çok BÜYÜK BEDEL ödeyecekler.İran'ın'in Trump'a cevabı da yineTwitter üzerinden oldu:Ne var ki Trump ciddi olduğunu sanalortamda değil sahada gösterdi.'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında'na bağlıveörgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdü!Bütün dünya ayakta.

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Gelişmeleri ABD'deki seçimlerden bağımsız düşünmek elbette mümkün değil. Başkan Trump seçim kampanyasında önemli bir koz elde etti.Bu süreç,kadar varacak olaylar zincirini ateşlermi bilinmez.Ancak bu. Zira bölgedekontrolü yitiren yönetimler dominoetkisi yaratıp herkesi etkiliyor. Irak'taki veSuriye'deki fiili durumun Türkiye'deki,bölge ülkelerindeki ve Avrupa'daki yansımalarınahep birlikte şahit oluyoruz.

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Gelişmeler üzerine Türkiye kamuoyunda ve medyada başlayan tartışmalara baktığımızdaşekillendirildiğini görüyoruz.Kimi, bazıları dabir kutuptan söylem geliştiriyorlar.Beni ilgilendirense Türkiye'yeZira Rusya ve ABD ekseninde başarılı bir denge politikası yürüten Ankara,Ankara'nın krizin ilk anlarından itibaren göze çarpan soğukkanlılığını kaybetmemesi hayati.