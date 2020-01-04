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MELİH ALTINOK
Türkiye’ye yeni bir alan daha açılıyor

Türkiye’ye yeni bir alan daha açılıyor

04.01.2020, Cumartesi
Irak'ta konuşlu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik ABD saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu olayın ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir işgal girişimi yaşandı.
Eylemin, İran destekli Haşdi Şabi tarafından örgütlendiğini bilen ABD Başkanı Donald Trump "yeni yıl mesajını" Twitter'dan Tahran'a ulaştırdı:
"Çok BÜYÜK BEDEL ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bir tehdit. Mutlu yıllar!"
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Trump'a cevabı da yine Twitter üzerinden oldu:
"Hiçbir şey yapamazsınız!"
Ne var ki Trump ciddi olduğunu sanal ortamda değil sahada gösterdi.
Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdü!
Bütün dünya ayakta.

***

Gelişmeleri ABD'deki seçimlerden bağımsız düşünmek elbette mümkün değil. Başkan Trump seçim kampanyasında önemli bir koz elde etti.
Bu süreç, İran'da bir rejim değişikliğine kadar varacak olaylar zincirini ateşler mi bilinmez.
Ancak bu olasılığın bir son değil, başlangıç olacağı kesin. Zira bölgede kontrolü yitiren yönetimler domino etkisi yaratıp herkesi etkiliyor. Irak'taki ve Suriye'deki fiili durumun Türkiye'deki, bölge ülkelerindeki ve Avrupa'daki yansımalarına hep birlikte şahit oluyoruz.

***

Gelişmeler üzerine Türkiye kamuoyunda ve medyada başlayan tartışmalara baktığımızda pozisyonların taraflar üzerinden şekillendirildiğini görüyoruz.
Kimi solcularımız bir anda ABD emperyalizmini hatırlarken, bazıları da "mezhepçi" bir kutuptan söylem geliştiriyorlar.
Beni ilgilendirense Türkiye'ye dış politikada açılan yeni alan.
Zira Rusya ve ABD ekseninde başarılı bir denge politikası yürüten Ankara, son krizin çözümünde şimdiden göze çarpan en etkili aktör.
Ankara'nın krizin ilk anlarından itibaren göze çarpan soğukkanlılığını kaybetmemesi hayati.
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