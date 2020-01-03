Vahşice katledilen Muammer'den sonra Libya'da seçimle iş başına gelenhedefte.Küreselci çete, Mısır'da olduğu gibi, Orta Doğu ve Akdeniz'de her dediklerini yapacak,"seküler" bir diktatörü iş başına getirmek istiyor.Seçtikleri piyonsa,isimli, içeriden,. Geçtiğimiz yıl Libya'da başarısız bir darbe girişiminde bulunanHafter, Kaddafi'nin eski komutanlarından. Çad Savaşı'nda esir düşünce ABD'nin yardımıyla kurtarılmıştı.Bundan sonrası size çok tanıdık gelecek..." bu olaydan sonrayerleşti. CIA'nın kontrolünde, Kaddafi'yi devirmek için çalıştı. 1993 yılındaki darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle ülkesinde idam cezasına çarptırıldı.Yeniden sahneye sürülen ve kendine uluslararası meşruiyet yaratmaya çalışan Hafter'in en büyük vaadi, Trablus'taki meşru hükümetle Akdeniz için bir anlaşma yapan" diye TV'lerde naralar atıyor.

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Çaresiz kalan Libya hükümeti geçtiğimiz günlerden Türkiye'den asker talep etti.Dün de TBMM'de bu talebe olumlu yanıt verenkabul edildi.Meclis'teki oylamada HDP ve İyi Parti ile birlikte "hayır" oyu veren CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Altay "Orayagönderin." diye yakınıyordu.Her yönden talihsiz bir açıklama!Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

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Birincisi, Türkiye BM'nin ve AB'nin tanıdığı UMH ile çok başarılı diplomasi trafiği yürüttü.27 Kasım'da da Trablus'la "" biranlaşma yaptı.New York Times'ın bu anlaşmayla ilgili yaptığı yorumu,kim olduğunu çok net ortaya koyuyor:İkincisi, ordular, diplomatik kazanımları,anlaşmaları ve ulusal çıkarları korumak için vardır.Birilerinin alıştığı gibi içeride darbe yapmak için değil.Şimdi de Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan petrol ve doğalgaz pay ediliyor...bir anlaşmayı korumak, kararlılığını göstermek ve elini yükseltmek için "ordu kartını" açıyor. "Gerekirse" asker de kullanabileceğini rakiplerine ilan ediyor.Yani diplomasiye devam ediyor ama bir üst perdeden...Uluslararası hukuk, mantık ve siyaset açısından tablo bu kadar net.Bence kimin kime paralı ya da gönüllü askerlik yaptığı da...Her seferinde Türkiye'nin rakiplerinin tezlerini savunanların... Japonya'sından Kanada'sına herkesin asker gönderdiği yakın coğrafyamızda TSK'nın varlığı sorgulayanların...Bugün de, Yunanistan'la, Fransa'yla, Suudi Arabistan'la, BAE ile yoldaş olanların, tek motivasyonununolduğuna siz inanıyor musunuz?Keşke mesele o kadar masum olsaydı!